Se da el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

La esperada película ha comenzado su promoción con la revelación de la primera imagen oficial de Anne Hathaway como Andy Sachs. La fotografía ha causado sensación en redes sociales, donde los fans han elogiado el aspecto de la actriz y celebrado su regreso a una de las comedias más icónicas de su carrera.

Además de Hathaway, el elenco original regresa casi por completo: Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci estarán de vuelta, junto con la incorporación de Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo del personaje de Streep. Aunque Adrian Grenier no participará, el director David Frankel retomará la dirección, tal como en la primera entrega.

Aquí la imagen:

First look at Anne Hathaway in ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’

In theaters on May 1, 2026 pic.twitter.com/2NW1a8Nw8f

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 21, 2025