Se confirma la fecha de lanzamiento de Mina The Hollower

En el vento más nuevo de verano, Mina The Hollower reapareció con un nuevo tráiler que reveló finalmente su fecha de lanzamiento. El esperado título de acción y aventuras llegará el 31 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC, justo a tiempo para la temporada de Halloween.

Aquí el video:

El juego, desarrollado por Yacht Club Games, ha llamado la atención por su estética retro y su jugabilidad que recuerda fuertemente a The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Con una perspectiva top-down, exploración de mazmorras y un estilo visual inspirado en los clásicos de Game Boy Color, Mina The Hollower promete ser un homenaje moderno a la era dorada del pixel art con un enfoque más oscuro y dinámico.