Se confirma la fecha de estreno de la nueva película de Demon Slayer

Uno de los anime que más ha causado furor a nivel mundial es el de Demon Slayer, mismo que a día de hoy cuenta con su respectivo culto de fanáticos que no se pierden cada uno de los capítulos. Y ahora, una nueva película de la franquicia se ha estrenado en los cines Japón, lo mejor, es que no faltará mucho tiempo para que también llegue a los cines de latam.

El nombre de la película es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- To the Swordsmith Village, el cual no podría considerarse tal cual como una producción para cine, sino que se trata de un corte especial que mostrará los dos últimos episodios de la temporada pasada, Arco del Distrito del Entretenimiento, mismos que han sido totalmente adaptados a la gran pantalla.

Para quienes estén interesados en ir al cine a admirar dicha obra, lo podrán hacer el próximo 09 de marzo, no solo hablamos de México sino también de muchos países de latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia y más. La preventa ha dado inicio este 09 de febrero, por lo que los usuarios ya pueden entrar a la página de su cine para apartar lugar.

Esta es la sinopsis de lo que veremos en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- To the Swordsmith Village, según la página de los organizadores:

El fenónemo de Demon Slayer regresa a la pantalla grande para presentar el inicio del Arco de la Villa de los Herreros. Revive el enfrentamiento de Tanjiro con las Lunas Demoniacas Daki y Gyutaro remasterizado en 4K especialmente para el cine además de ser de los primeros en presenciar el inicio del nuevo arco que nos presentará a dos pilares: Mitsuri Kanroji y Muichiro Tokito, pilares del amor y la niebla respectivamente.

Recuerda que algunos de sus capítulos están disponibles en Netflix.

Vía: Konnichiwa Festival

Nota del editor: Este tipo de acontecimientos son algo que vale mucho la pena, dado que los filmes de anime ya están llegando con mucha más facilidad a nuestras tierras. Los fanáticos seguramente van a quedar satisfechos.