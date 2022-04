Conforme nos acercamos al 6 de mayo, el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness cada vez está más cerca. De esta forma, se ha liberado nueva información de esta cinta. En esta ocasión, se ha confirmado la clasificación que tendrá la película, y sus razones.

De acuerdo con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, el esperado siguiente capítulo del MCU ha sido clasificado como PG-13. La organización ha señalado que esto se debe a “secuencias intensas de violencia y acción, imágenes aterradoras y algo de lenguaje”. Como sabemos, esta cinta tendrá varios elementos de horror, algo que va de la mano con la dirección de Sam Raimi.

La primera cinta de Dcotor Strange, así como la mayoría de las cintas del MCU, también recibió una calificación similar. Recordemos que durante el último tráiler de esta secuela, tuvimos un vistazo a una versión zombi de Steven Strange, así como una escena de Wanda Maximoff cubierta de sangre.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el próximo 6 de mayo de 2022. En temas relacionados, esta es la duración de la película. De igual forma, se ha filtrado un importante cameo para esta secuela.

Nota del Editor:

El trabajo de Sam Raimi siempre ha tenido elementos de horror, con la serie de Evil Dead siendo el mayor ejemplo de esto. Sin embargo, con Marvel, esto se limita usualmente a un par de escenas que juegan con las limitantes de lo que se puede y no se puede mostrar en el cine.

Vía: GamesRadar+