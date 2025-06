Se confirma el precio de The Outer Worlds 2

Microsoft ha revelado que este será el primer título de Xbox Game Studios en estrenarse con un precio estándar de $79.99 dólares. La secuela del popular RPG será lanzada el 29 de octubre de 2025, y su página en Steam ya refleja la nueva estructura de precios que marcaría un precedente para futuros lanzamientos de la compañía.

Esta decisión se alinea con otros grandes actores de la industria como Nintendo, que ya ha adoptado el precio de $80 dólares en títulos como Mario Kart World para Switch 2. Según declaraciones, la empresa justificó el aumento señalando el alza constante en los costos de desarrollo y las condiciones actuales del mercado. Pese al incremento, aseguran que seguirán priorizando el valor para los jugadores, especialmente a través de Game Pass, donde The Outer Worlds 2 estará disponible.

El nuevo precio también genera expectativas sobre otros próximos lanzamientos. Juegos como Call of Duty: Black Ops 7, Fable, Forza y Gears of War: E-Day podrían seguir el mismo camino, consolidando una nueva etapa en los precios de los videojuegos triple A de la marca. Y algunos fans mencionan que tuvieron suerte con el caso de Doom: The Dark Ages, pero ya no pasará más.

Al final, el acceso a The Outer Worlds 2 a través de Game Pass podría ser un factor clave para amortiguar el impacto del alza entre los usuarios. La estrategia busca mantener competitiva la plataforma frente a una industria cada vez más exigente en términos técnicos y financieros.

Vía: IGN

Nota del autor: Era de esperarse, no se sorprendan si el Marvel Tokon o el Intergalactic de PlayStation vayan por el mismo camino cuando se den fechas de salidas. Alguien tenía empezar y los demás a seguir la corriente.