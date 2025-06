Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly

A pesar de que parezca lo contrario, la industria de videojuegos no se encuentra en su mejor momento, y eso lo empezamos a ver desde el año pasado con muchos despidos que empezaron a surgir, donde claramente los afectados pertenecían a grandes empresas como Microsoft, Ubisoft, entre otros. Lo propio acaba de pasar con People Can Fly, quienes no solo han retirado a gente de su plantilla, sino también están cancelando proyectos.

El estudio polaco ha confirmado la cancelación de dos juegos no anunciados, incluido Project Gemini, un título en colaboración con Square Enix. La decisión también afectó a Project Bifrost, un desarrollo independiente de realidad virtual, y se traduce en una importante reestructuración interna y despidos.

Según explicó el director ejecutivo Sebastian Wojciechowski, la suspensión de Project Gemini responde a la falta de claridad contractual y a la ausencia de comunicación por parte de Square Enix sobre el futuro del proyecto. En paralelo, la cancelación de Project Bifrost se debió a un análisis financiero que reveló la imposibilidad de continuar sin comprometer recursos esenciales.

Las consecuencias han sido inmediatas: más de 30 desarrolladores ya fueron despedidos en enero, y se anticipa una reducción mayor de personal. “Nos duele profundamente tener que tomar esta decisión. Agradecemos sinceramente la contribución de todos quienes han formado parte de estos proyectos”, declaró Wojciechowski.

Pese al duro golpe, People Can Fly mantiene en desarrollo otros juegos, entre ellos Gears of War: E-Day para Xbox, y otro título sin anunciar basado en una propiedad intelectual de PlayStation, lo que indica que el estudio aún tiene planes ambiciosos a futuro. Esperemos que estos juegos valgan la pena.

Vía: VGC

Nota del autor: Definitivamente la situación es complicada en la industria. Ojalá se retomen algún día los proyectos o que de menos no cancelen más.