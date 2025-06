Se cancela Transformers One 2 debido a fracaso en taquillas

El año pasado se lanzó una de las película de Paramount con mejor calidad en mucho tiempo, Transformers One, la cual contó con animación de otro nivel y una historia que convenció a gran parte de la audiencia, aunque no estuvo exenta de polémicas, entre ellas el doblaje con star talents. Además, hubo otros factores que derivaron en una taquilla bastante floja, teniendo como consecuencia una noticia que los seguidores de la franquicia no querrán escuchar.

La prometedora cinta que daría origen al inicio de una nueva trilogía animada centrada en los orígenes de Cybertron, no tendrá continuación. Pese a la dirección de Josh Cooley (Toy Story 4) y el respaldo de Paramount y Hasbro, la película no logró conectar con el público en su paso por salas, a pesar de recibir críticas mayormente positivas.

Aunque acumuló un 89% de valoraciones favorables en Rotten Tomatoes, apenas recaudó $129 millones de dólares a nivel mundial, una cifra muy baja considerando que su presupuesto rondaba entre los 75 y 147 millones. En una industria donde la rentabilidad lo define todo, el resultado fue suficiente para que la productora descartara continuar con la historia.

Durante la reciente BotCon 2025, el propio Josh Cooley confirmó lo que muchos temían: la secuela ha sido cancelada. “Me gustaría tener algo que anunciar, pero no lo tengo”, declaró el director. “Lo que me han dicho es que Paramount Animation no está interesada en hacer una secuela”. La decepción entre los asistentes fue evidente y la reacción no se hizo esperar.

La decisión tiene sentido desde el plano económico, pero deja un sabor amargo desde el punto de vista creativo. Transformers One apostaba por una visión diferente, alejada del exceso de acción real que caracteriza a la saga, y ofrecía una narrativa más íntima y animada pensada tanto para nuevas audiencias como para fans veteranos. Tras el revés, Hasbro también ha anunciado que dejará de coproducir contenido basado en sus franquicias, dejando esa responsabilidad en manos de los estudios.

Vía: VD

Nota del autor: Al menos la de las Tortugas Ninja fue un éxito, por lo que esa sí tendrá secuela, esperemos no sufra algún contratiempo.