Se anuncian dos nuevas expansiones para Destiny 2

Aunque ya muchos no lo tengan en el radar, Destiny 2 sigue más vivo que nunca ahora que Bungie le pertenece a Sony, lo cual ayuda a que proyectos como Marathon puedan tener su oportunidad de ser lanzados. Y hace poco se dieron grandes anuncios para quienes quieran seguir explorando el espacio, lo cual seguro hará brincar a muchos seguidores del shooter RPG que empezó su carrera hace más de 10 años.

Se ha confirmado el futuro inmediato del juego con el inicio de un nuevo arco narrativo llamado The Fate Saga, que arrancará este 15 de julio con el lanzamiento de la expansión The Edge of Fate. Este nuevo modelo sustituye las expansiones anuales por un sistema de dos lanzamientos de pago al año, iniciando con un enfoque en el misterio, la exploración y una narrativa de largo alcance.

The Edge of Fate transportará a los jugadores a un nuevo destino, Kepler, y estará acompañado por la temporada Reclamation, además de una actualización gratuita que traerá nuevos eventos, desafíos, rediseño del sistema de armaduras, una interfaz llamada The Portal para organizar actividades PvE y PvP, y un nuevo campo de pruebas para escuadrones. Esta expansión también incluye una nueva incursión, enemigos inéditos y la habilidad Matterspark, que permitirá a los guardianes cambiar de forma para explorar el terreno.

Más adelante, el 9 de septiembre, Bungie lanzará Ash & Iron, una actualización gratuita con Pase de Recompensas, seguida por Renegades el 2 de diciembre. Esta segunda expansión de pago será una colaboración oficial con Star Wars. Aunque los detalles siguen bajo reserva, se asegura que será fundamental para la Fate Saga, integrando mecánicas y narrativa inspiradas en la galaxia de George Lucas, incluyendo un nuevo calabozo, actividades temáticas y personajes.

La saga cerrará su primer ciclo el 3 de marzo de 2025 con otra actualización, Shadow & Order. Todos los contenidos forman parte del llamado Year of the Prophecy, y ya están disponibles para preventa en paquetes individuales o anuales en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Bungie ha dejado claro que Destiny 2 sigue más vivo que nunca y que este ambicioso plan marca el inicio de una nueva era.

Sorprende que mucho de este contenido aún salga en la generación pasada de consolas.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: A los fans de esta franquicia seguro les sorprenderán estas noticias. Y será cuestión de tiempo para que sigan gozando de este estilo de juego.