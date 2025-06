Se anuncia torneo oficial de Mario Kart World

Nintendo ha confirmado el Mario Kart World Invitational 2025, un nuevo torneo competitivo que se celebrará durante el evento Nintendo Live 2025 Tokio, los días 4 y 5 de octubre. La noticia llega poco después del lanzamiento global, lo que convierte a esta edición en una oportunidad ideal para mostrar el potencial del título en su faceta más competitiva.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre los participantes, las reglas o las fases clasificatorias, Nintendo adelantó que más información será compartida próximamente. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Australia y Nueva Zelanda, reavivando el entusiasmo entre la comunidad de jugadores.

Announcing the #MarioKartWorld Invitational 2025 tournament, taking place at Nintendo Live 2025 TOKYO on October 4th and 5th! More details will be revealed in the future. pic.twitter.com/J9WzyNgr6b

— Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) June 9, 2025