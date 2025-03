Se anuncia nueva transmisión por parte de The Game Awards

Es bien sabido que los eventos más fuertes de videojuegos a día de hoy son tanto Summer Game Fest como The Game Awards, en los cuales salen a la luz anuncios de lo más llamativos, y que claramente tienen a un organizador en común, Geoff Keighley, quien está buscando espacios para más revelaciones. Y ahora, se está confirmando una nueva colaboración, misma que va a desembocar en una transmisión que puede resultar interesante.

Dreamhaven ha anunciado un evento especial que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, donde se presentarán importantes novedades sobre sus proyectos en desarrollo. La exhibición será conducida por Geoff Keighley y Mike Morhaime, cofundador de Blizzard y actual líder de la marca mencionada. Se espera que el evento incluya anuncios exclusivos y la revelación mundial de un nuevo juego. La transmisión en vivo podrá seguirse a través de Twitch en el canal oficial de The Game Awards a partir de las 11:00 a. m. PT (12:00 PM de México).

Uno de los títulos confirmados para la presentación es Sunderfolk, aunque hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre el proyecto. A través de redes sociales, Dreamhaven adelantó su participación en el evento, generando especulación entre los jugadores sobre qué tipo de juego será y qué novedades se darán a conocer. La compañía, fundada en 2020 por exdesarrolladores de Blizzard, ha mantenido un perfil discreto desde su creación, por lo que este evento marca un punto importante en su trayectoria.

Tuesday, we're doing something special: Join me and @mikemorhaime for a worldwide game reveal from @Dreamhaven, as well as a look at their upcoming game lineup.

Live Tuesday at 2p ET / 11am PT on @thegameawards channels on Twitch and YouTube. pic.twitter.com/03JWaBBeXx

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 21, 2025