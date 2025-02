Se anuncia Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered

Parece que en estos años se tiene un enfoque particular por remasterizar videojuegos de consolas no tan populares como Wii U y PS Vita, las cuales no vendieron de la mejor manera pero que tuvieron un catálogo excelente que por suerte está ganando gente nueva gracias a plataformas como Switch. Con esto en mente, un título que quizá no muchos conozcan de una saga muy querida llegará para sorprender a quienes estaban pidiendo un port.

Bandai Namco ha anunciado el lanzamiento de Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered, una versión mejorada del RPG de acción que debutó en 2012 en PlayStation Vita. Por primera vez, el título llegará a Occidente con gráficos mejorados, interfaz rediseñada, nuevas mecánicas de juego y localización al inglés. El remaster estará disponible el 22 de mayo en Nintendo Switch y PC a través de Steam.

En esta entrega, los jugadores podrán elegir entre tres facciones: Earth Alliance, Z.A.F.T. o Archangel, para luchar en misiones inspiradas en momentos clave de Mobile Suit Gundam Seed, Mobile Suit Gundam Seed Destiny y otras historias derivadas como Mobile Suit Gundam Seed Astray y Mobile Suit Gundam Seed C.E. 73: Stargazer. Con más de 100 trajes móviles disponibles, el juego permitirá personalizar los mechs para enfrentarse en intensas batallas llenas de acción.

Aquí su primer tráiler:

La remasterización introduce mejoras visuales y una interfaz de usuario optimizada para las plataformas actuales. Además, incluye ajustes en la jugabilidad, como un nuevo modo de fijación de objetivos, optimización en la selección de misiones y mejoras en la personalización de los mechs. Estas adiciones buscan ofrecer una experiencia más fluida y accesible para los jugadores.

Los pedidos anticipados para la versión de Steam ya están disponibles, mientras que los de Nintendo Switch se abrirán próximamente. Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered promete ser una entrega imprescindible para los fanáticos de la franquicia, ofreciendo una combinación de nostalgia y mejoras que revitalizan el título original.