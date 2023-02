Se anuncia colaboración entre Mega Man X y Minecraft

Algo que es bien sabido, es que el mundo de Minecraft es bastante diverso en cuanto a modificaciones se refieren, esto va para quienes usan el modo abierto del juego pero también hay colaboraciones oficiales como la de Mario y Sonic. Así, hace algunas horas se confirmó que otra saga clásica se une al mundo de los cubos, concretamente se trata de Mega Man X.

La franquicia de Capcom revela mediante un nuevo video que se unirá al juego de Mojang con la llegada de Skins, misiones especiales y hasta banda sonora de aquella entrega que dio sus primeros pasos en el Super Nintendo para pasar por PlayStation y culminar en el PS2. Sin duda, algo que los amantes de este personaje van a agradecer debido a la ausencia de juegos.

Go Mega with the official @MegaMan X Minecraft world inspired by Capcom’s beloved game series! Explore iconic levels, 14 new skins, and the Mega Man X soundtrack! https://t.co/0Ib1SZTaWj pic.twitter.com/kTBFgftudB

— Minecraft (@Minecraft) February 21, 2023