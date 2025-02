Samurai Pizza Cats regresa con un nuevo juego

Samurai Pizza Cats es un anime que, pese a no contar con muchos episodios, logró conseguir una saludable base de fans en todo el mundo. Ahora, se ha revelado que esta propiedad está de regreso, pero no será en forma de un reboot para la televisión o servicios de streaming, sino que tendrá un videojuego.

Samurai Pizza Cats: Blast From the Past será publicado por Red Dunes Games, mientras que el desarrollo principal está en las manos de Blast Zero, a quienes reconocerás por ser el equipo detrás de Jitsu Squad. Esta aventura es descrita como un “juego de rol de acción en 2D”, y permitirá a los jugadores cambiar entre los miembros de Pizza Cats mientras exploran el mundo de Little Tokyo. Esta es la descripción del proyecto:

“Así es, amigos, ¡después de más de 30 años, los Samurai Pizza Cats finalmente regresan! ¡El Gran Queso tiene un malvado plan bajo la manga y depende de ti, el jugador, evitar que se apodere de Little Tokyo!”

Este anuncio coincide con el 35.º aniversario del anime este mes. Para todos los fans, se reveló que el reparto de voces en inglés y japonés de la serie original estarán de regreso para este juego. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, se espera que Samurai Pizza Cats: Blast From the Past esté disponible en consolas y PC en algún punto del 2026. En temas relacionados, el anime de Dragon Ball Super está por regresar. De igual forma, Shin Samurai-den YAIBA tendrá un remake.

Vía: Blast Zero