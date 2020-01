¿Saints Row IV está en camino al Switch?

Ayer tuvimos rumores sobre la posible llegada de la serie de BioShock al Nintendo Switch. Ahora, parece ser que Saints Row IV: Re- Elected podría estar en camino a la consola híbrida. Esto sólo hace que los rumores de un nuevo Nintendo Direct sean más y más fuertes.

De acuerdo con GameXplain, un sitio francés enlistó el lanzamiento de este título, aunque esa página ya ha sido eliminada. Un distribuidor en Francia tiene una lista similar, y aunque está etiquetado para PS4, el consenso es que esto fue solo un error, especialmente porque los números de producto EAN son idénticos. La versión de PS4 también ha estado disponible desde hace bastante tiempo, y hay una fecha de lanzamiento del 27 de marzo que tiene sentido para Switch, ya que es la única consola actual sin el juego.

Saints Row IV: Re-Elected es un sandbox similar a GTA, pero con un tono más irreverente y lleno armas, situaciones y personajes absurdos. Esperemos que pronto se confirme este rumor. A pesar de que el Switch ya cuenta con Saints Row The Third – The Full Package, tener otro título de esta serie enriquecería el gran catálogo de la consola híbrida.

Hablando de NIntendo, la serie de BioShock podría llegar al Switch. De igual forma, el día de mañana se revelará el quinto personaje DLC para Super Smash Bros. Ultimate.

Vía: GameXplain