Rusia pide prohibir Assassin’s Creed Valhalla y más juegos con contenido LGBT

Como ya se sabe, el gobierno Rusia es algo conservador en ciertos aspectos, uno de ellos es el contenido que tenga que ver con la comunidad LGBT, pues quieren mantener a sus niños lejos de este material. Es así que buscan prohibir la representación de personajes de estas comunidades en películas, arte, literatura, escritura, teatro y también videojuegos.

De hecho, hace algunas semanas una persona de la política en la Duma del partido minoritario Rusia Justa Patriotas Por la Verdad compartió un listado de juegos que incluyen este tipo de personajes. Ahí entran Life is Strange, The Last of Us, Assassin’s Creed, The Sims, entre otros que son conocidos por tener representación de la comunidad.

Se aborda el tema de que la gente tiene miedo de que juegos como The Sims tengan un tipo de influencia en las mentes jóvenes, sacando así de la zona de confort al modelo de familia tradicional. Y eso se debe claramente, a que se pueden tener relaciones amorosas con personajes del mismo sexo, y también la posibilidad de vestir a los avatares a su gusto.

Por fortuna, esta iniciativa de prohibición no se ha aprobado, sin embargo todos los detalles siguen en papel, puesto que por ahora los asuntos políticos menores han quedado en pausa por la guerra contra Ucrania. No obstante, el seguimiento se puede hacer cuando los conflictos se terminen, algo que por ahora es incierto, a pesar de que las noticias ya no sean tan notorias.

Vía: Reuters

Nota del editor: Este tipo de reglas podrían ser una pérdida de tiempo, pues los juegos están incluyendo cada vez más personajes representando a la comunidad. Eso significa, que se quedarían prácticamente sin videojuegos, algo que es mala idea.