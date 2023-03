Rumor: Se filtra villano de Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac Games sorprendió a todos con el lanzamiento del Marvel’s Spider-Man original, iniciando lo que al menos se convertiría en una trilogía cuyo segundo título sustituyó a Peter Parker por Miles Morales como protagonista. Spider-Man 2 será el primer título desarrollado con el PlayStation 5 en mente y los fans no pueden esperar a que la fecha de lanzamiento llegue.

Por supuesto que un videojuego de esta envergadura tenía que estar rodeado de rumores y el más reciente indica que podría haberse filtrado el enemigo principal de esta secuela. En esta ocasión se trata de un usuario anónimo que dice formar parte del equipo que se dedica a probar el videojuego.

Esta persona reveló varios detalles entre los que se encuentra el villano principal, el cual no se ha revelado ni confirmado aún. De acuerdo con la información que comparte, no está completamente seguro de que sus sospechas sean 100% seguras, pero él cree que este personaje se parece a Sin-Eater, quien tuvo su primera aparición en Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #107 publicado en octubre de 1985.

Se trata de un asesino serial que trabaja en el departamento de policía de Nueva York. Lo que puede derrumbar este rumor es que la apariencia de Sin-Man no podría ser más genérica, lo cual lo convierte en alguien difícil de identificar.

“Acabo de regresar de probar Spider-Man PS5. El juego se ve increíble y no puedo esperar a que la gente lo vea. Tiene algunos problemas debido a que, por lo que yo veo, acaba de superar la fase beta del desarrollo. Como sea, la historia habla de una reliquia. Al principio del juego, Pete y Miles peinan la ciudad en busca de un sujeto con un pasamontañas verde que se parece mucho a Sin-Eater. Si no lo conocen, Sin-Eater era un asesino serial del departamento de policía de Nueva York, y Eddie Brock pierde su trabajo en el Daily Bugle porque entrevista a una persona que clama ser Sin-Eater despistando al público y a la policía. Spider-Man atrapa al verdadero Sin-Eater y descubre que es un oficial de la policía. Esta es una de las razones por las que Eddie odia a Spider-Man. Por supuesto que no estoy diciendo que esto va a suceder en el juego porque simplemente no sé lo suficiente, y dudo que esto suceda porque el Peter de los juegos es posterior a su época del Bugle. Pero puedo confirmar que hay alguien en el juego que se parece a Sin-Eater.”

Vía: Comicbook

Nota del editor: Este rumor se originó en 4chan y con esto queda todo dicho. Hablamos de un sitio en el que prácticamente cualquier persona puede publicar todo tipo de rumores. Sin embargo, es bueno informarse y mantener un registro de lo que la gente dice en caso de que resulte verdad.