Rumor: Netflix y Nintendo planean serie de The Legend of Zelda con Tom Holland como Link

Durante estos últimos años empezó a circular un rumor sobre una posible colaboración entre Netflix y Nintendo para lanzar la serie de The Legend of Zelda. Con el paso del tiempo dicho rumor fue desapareciendo, pero hoy ha ganado fuerzas nuevamente pues se habla sobre la participación de Tom Holland como Link, el legendario guerrero de Hyrule.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción y que han acertado correctamente con filtraciones pasadas, se dice que la serie de The Legend of Zelda es toda una realidad dentro de Netflix. Adicionalmente, sus productores le habrían echado el ojo a Holland para que protagonizase este futuro proyecto.

Recordemos que a principios de esta semana, Nintendo dijo que, más allá de la película de Mario, ya estaban expandiendo sus IPs con “otros proyectos visuales”. Sin embargo, no dijeron específicamente en qué estaban trabajando, pero en caso de que esta rumoreada serie de Zelda exista, entonces no cabe duda alguna que no falta mucho para que se empiecen a filtrar otros detalles.

Via: WGTC