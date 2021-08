Rumor: Habría un nuevo Prince of Persia 2D en desarrollo

Además de estar trabajando en un remake de Prince of Persia: Sands of Time, un notorio insider asegura que Ubisoft también tiene en desarrollo una nueva entrega de la franquicia, la cual aparentemente será en 2D.

Shpeshal Nick, conocido insider que anteriormente ha demostrado ser una fuente confiable para este tipo de rumores, declaró durante el más reciente episodio del XboxEra podcast que Ubisoft tiene un nuevo Prince of Persia 2D en desarrollo, el cual contaría con la dirección de Jordan Mechner, creador original de esta saga.

As a follow up to my rumour about the 2D Prince of Persia. Apparently Jordan Mencher himself is on it. Very exciting if that’s the case!

— Nick (@Shpeshal_Nick) August 9, 2021