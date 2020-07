Rumor: Habrá un nuevo State of Play en agosto

Cada vez falta menos para la llegada de las nuevas consolas, por lo que Sony y Microsoft tienen que acelerar un poco su esquema para mostrarnos todo lo que nos hace falta saber sobre el PS5 y Xbox Series X. Sabemos que Microsoft llevará a cabo una presentación digital el próximo 23 de julio, y parece que Sony podría responder con su propio State of Play el siguiente mes.

De acuerdo con el periodista Tom Phillips de Eurogamer, la compañía japonesa está pensando llevar a cabo un nuevo State of Play durante agosto en el que se nos daría a conocer más información sobre títulos third-party, así como algunos otros first-party. Pero eso no es todo, ya que de acuerdo con Phillips, Microsoft también tiene pensado mostrar el rumoreado Xbox ‘Lockhart’ a finales de ese mismo mes, por lo que las cosas ya se están saturando para ambas empresas.

Looking forward to Xbox! And a reminder PlayStation plans to fire back in a State of Play soon after… https://t.co/sG5p60JPWo

— Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 6, 2020