Rumor: Far Cry 6 sería precuela directa de Far Cry 3

Tal y como suele suceder con Ubisoft, la gran mayoría de sus anuncios planeados para el evento Ubisoft Forward del domingo ya se han filtrado. Entre ellos destacan Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion y hoy por la mañana, la fecha de lanzamiento, trama y personajes de Far Cry 6 fueron filtrados por la PS Store de Hong Kong. Ahora, usuarios han encontrado una pista que une a esta nueva entrega con Far Cry 3, y podría ser algo bastante importante.

**POSIBLES SPOILERS DE FAR CRY 6 A CONTINUACIÓN**

Hace un par de meses, Michael Mando, actor que da vida a Vaas Montenegro en Far Cry 3, hizo un comentario en Reddit insinuando su posible regreso a la franquicia. Por supuesto, debido a que su personaje murió en los acontecimientos de este título, la única manera de saber más sobre él era a través de flashbacks o una historia precuela que explicara cómo es que se volvió tan loco. Bueno, pues dicha historia podría desarrollarse en Far Cry 6.

En los foros de ResetEra empezó a circular una imagen que conecta a Far Cry 3 con Far Cry 6, y específicamente, con el personaje de Mando. La puedes ver por ti mismo a continuación:

Tal parece que Diego, el hijo de Anton Castillo, principal antagonista de Far Cry 6, podría tratarse de nada más y nada menos que Vaas. La cicatriz en la ceja derecha luce prácticamente igual que la de Vaas, además de que no podemos negar la similitud entre ambos viéndolos lado a lado. Por ahora, todo esto se trata de un rumor, ya que no hay información oficial que lo respalde. Sin embargo, sería una gran oportunidad para explicar cómo cayó en la locura este villano.

