Rumor: El Battle Royale de Modern Warfare debutará la siguiente semana

A estas alturas es más que evidente la llegada del modo Battle Royale, conocido como Warzone, a Call of Duty: Modern Warfare. Por alguna extraña razón, sus desarrolladores siguen sin querer anunciarlo oficialmente, pero otra pista encontrada dentro del juego parece indicar su posible fecha de lanzamiento.

La más reciente actualización del juego ha añadido un mapa nuevo a su multijugador, títulado Bazaar, y dentro de él, los jugadores han encontrado una referencia que apunta a que Warzone llegará el próximo martes, 3 de marzo. Por medio de Twitter, la cuenta de fans, Call of Duty Warzone News, compartió la siguiente imagen:

On the new Bazaar map, there seems to be a blank map with the date 03/03 featured underneath. ?

Could this be a hint at the Call of Duty Warzone release date? ? pic.twitter.com/eGt1k83pwX

