Rowan Atkinson, actor de Mr. Bean, admite que no disfruta interpretar al personaje

Rowan Atkinson, actor mejor conocido por interpretar a Mr. Bean, admitió que en realidad no disfruta dar vida al personaje, puesto que lo considera como un trabajo “cansado y exhaustivo”. Además de estos comentarios, Atkinson revela que ya está ansioso por que el personaje deje de ser relevante.

En entrevista para Radio Times, Atkinson explicó que ya no le divierte interpretar al personaje, y de hecho, es una parte de su vida que está dispuesta a dejar atrás:

“Ya no disfruto interpretarlo. El peso de la responsabilidad no es nada placentero. Es algo exhaustivo y estresante, y no puedo esperar por que el personaje llegue a su fin.”