Después de las malas noticias que fue el retraso de GTA VI hasta el 2026, el día de hoy tuvimos un nuevo tráiler de esta entrega. Junto a esto, Rockstar ha aprovechado la oportunidad para compartir más información sobre el elenco principal y secundario de esta entrega, algo que nos da un gran vistazo a la siguiente gran entrega de este aclamado estudio.

Grand Theft Auto VI será co-protagonizado por Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja claramente inspirada por Bonnie y Clyde. De esta forma, el estudio ha compartido las descripciones oficiales de cada uno. Esto es lo que Rockstar ha mencionado sobre Jason:

“Conocer a Lucia podría ser lo mejor o lo peor que le haya pasado. Jason sabe cómo le gustaría que terminara, pero ahora mismo es difícil saberlo. Jason quiere una vida fácil, pero las cosas se complican cada vez más. Jason creció rodeado de estafadores y delincuentes. Tras una temporada en el ejército intentando superar su problemática adolescencia, se encontró en los Cayos haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajando para narcotraficantes locales. Quizás sea el momento de probar algo nuevo”.

Por su parte, esto es lo que el estudio dio a conocer sobre Lucia:

“El padre de Lucía le enseñó a luchar en cuanto aprendió a caminar. Desde entonces, la vida la ha estado castigando duramente. Luchar por su familia la llevó a la Penitenciaría Leonida. La suerte la sacó. Lucía aprendió la lección: de ahora en adelante, solo se trata de decisiones inteligentes. Más que nada, Lucía desea la buena vida con la que su madre ha soñado desde sus días en Liberty City, pero en lugar de fantasías a medias, Lucía está dispuesta a tomar las riendas del asunto”.

Junto a este par, Rockstar también ha revelado al elenco secundario que ayudará a Jason y Lucia a lo largo de sus aventuras por Vice City. Para comenzar, tenemos a Cal Hampton, el amigo de Jason, qué:

“Está en la marea baja de Estados Unidos y es feliz allí. La paranoia casual necesita compañía, pero su amigo Jason tiene planes más ambiciosos”.

Después tenemos a Boobie Ike, descrito como “una leyenda local de Vice City”:

“Uno de los pocos que ha transformado su tiempo en la calle en un imperio legítimo que abarca bienes raíces, un club de striptease y un estudio de grabación, Boobie es todo sonrisas hasta que llega la hora de hablar de negocios Puede parecer que Boobie solo busca su propio beneficio, pero es su colaboración con el joven aspirante a magnate musical, Dre’Quan, para Only Raw Records lo que más le interesa; ahora solo necesitan un éxito”.

A ellos se es une A Dre’Quan Priest, más un estafador que un gánster:

“Incluso cuando traficaba en la calle para llegar a fin de mes, su objetivo era entrar en el mundo de la música. Ahora que ha fichado a Real Dimez, Dre’Quan podría tener los días contados para contratar artistas en el club de striptease Boobie’s, ya que tiene la mira puesta en la escena de Vice City”.

También tenemos a Bae-Luxe y Roxy, también conocida como Real Dimez:

“Chicas con la astucia de convertir su tiempo estafando a los camellos locales en dinero constante y sonante gracias a sus canciones de rap picantes y su incansable presencia en redes sociales. Un sencillo de éxito temprano con el rapero local DWNPLY catapultó a Real Dimez a nuevas alturas. Ahora, después de cinco años y muchos problemas, firmaron con Only Raw Records, con la esperanza de que el rayo les caiga por partida doble”.

No hay que olvidar a Raúl Bautista:

“Un asaltante de bancos experimentado, siempre a la caza de talentos, dispuesto a asumir los riesgos que traen las mayores recompensas. La temeridad de Raúl aumenta la apuesta con cada golpe. Tarde o temprano, su equipo tendrá que redoblar la apuesta o retirar sus fichas”.

Finalmente, tenemos a Brian Heder, un narcotraficante de la época dorada del contrabando en los Cayos:

“Aún transporta mercancía por su astillero con su tercera esposa, Lori, Brian lleva suficiente tiempo en el negocio como para dejar que otros hagan el trabajo sucio. Brian deja que Jason viva gratis en una de sus propiedades, siempre y cuando ayude con los expolios locales y se pase de vez en cuando a tomar una sangría con Lori”.

Para los fans, será interesante ver si algunos de los personajes que sobrevivieron en GTA: Vice City realiza un cameo o tiene algún papel en la historia de esta nueva entrega. Te recordamos que GTA VI estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S hasta el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de este juego aquí. De igual forma, las acciones de Take-Two caen por el retraso del juego.

Aunque muchos se enfocan en el caos y el mundo abierto, no hay que olvidar que la serie de GTA también se ha caracterizado por ofrecernos grandes historias con personajes memorables, y todo indica a que GTA VI no será la excepción en este caso, algo que me emociona, y no puedo esperar para ver cómo es que estos eventos se llevan a cabo.

