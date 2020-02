Rockstar abre sus puertas a jóvenes aspirantes a desarrolladoras

No es secreto que la industria de los videojuegos sufre de sexismo. Sin embargo, hay organizaciones que tratan de remediar este tipo de conductas, como es el caso Girls Game Lab, los cuales están comprometidos a enseñarle a las niñas las técnicas necesarias para crear juegos y formar parte de esta industria. Ahora, el próximo 22 de febrero, las participantes de este proyecto harán lo que muchos nunca podrán: entrar a Rockstar.

Así es, Rockstar y Girls Game Lab tendrán una colaboración en donde las jovenes aspirantes de esta organización tendrán la oportunidad de visitar los oficinas de Edimburgo de la compañía detrás de GTA. El evento está destinado a niñas de 8 a 12 años. Durante el taller gratuito, las actividades de Girls Game Lab incluirán el diseño de la trama y los personajes, el trabajo y la creación de assets, la programación usando la aplicación gratuita Stencyl, el diseño de niveles y mecánicas, y el aprendizaje de animaciones básicas. El evento también exhibirá juegos hechos por desarrolladores de juegos locales y será organizado por desarrolladores que trabajaron en Red Dead Redemption 2.

Los talleres previos de Girls Game Lab se llevaron a cabo en Playground Games, los creadores de la serie Forza Horizon, así como en No More Robots, un sello editorial independiente del Reino Unido que ha lanzado juegos como el simulador de ciclismo Descenders y Papers, Please.

Hablando de Rockstar, Dan Houser, co-fundador de esta empresa, ha dejado la compañía. De igual forma, un ex-miembro de Rockstar parece haber filtrado la supuesta fecha de lanzamiento de GTA VI.

Vía: Girls Game Lab