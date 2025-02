¿Robert Pattinson será el Batman para el DCU?

Gunn y Peter Safran han confirmado que la película esperada de The Brave and the Bold introducirá una nueva versión de Batman en el Universo DC (DCU), descartando así la participación de Robert Pattinson en esta franquicia. El actor continuará interpretando al Caballero de la Noche únicamente en la saga dirigida por Matt Reeves, conocida como The Batman Epic Crime Saga

Durante una presentación de DC Studios, los directores creativos aseguraron que, si bien admiran el trabajo de Pattinson, su enfoque es construir un Batman exclusivo para el DCU. Safran enfatizó que la introducción de un nuevo Caballero Oscuro es una prioridad dentro del plan de desarrollo de The Brave and the Bold, sin interferencias con la historia que Reeves está desarrollando.

En cuanto al estado del proyecto, Gunn y Safran afirmaron que se encuentra en una fase de desarrollo muy activa y que la historia está tomando forma de manera satisfactoria. Aunque Andy Muschietti había sido señalado como el posible director de la película, los ejecutivos aclararon que esperarán a finalizar el guión antes de decidir si es el indicado para llevar el proyecto a la pantalla grande.

Por otro lado, el guión de The Batman Parte 2 aún no ha sido entregado, pero lo que han leído hasta ahora es alentador, según Safran. Mientras tanto, se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre The Brave and the Bold, incluida la identidad del actor que asumirá el manto de Batman en el DCU.

Vía: IGN