Robert Pattinson se convierte en productor oficial dentro de Warner Bros.

Además de protagonizar The Batman, Robert Pattinson acaba de firmar múltiples contratos con Warner Bros. que esencialmente le permitirán desarrollarse como productor dentro del estudio. Pero no te preocupes, esto no significa que Pattinson vaya a alejarse de la pantalla grande.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, este nuevo contrato incluye una cláusula de exclusividad con WB, es decir, Pattinson solo se desempeñara como productor en películas de esta compañía. También es posible que Pattinson se involucre directamente con las series de HBO Max.

Así reaccionó Pattinson a la noticia:

“Warner Bros Pictures y HBO siempre han sido sinónimo de cine innovador. Estoy encantado de trabajar con ellos para descubrir las nuevas voces emocionantes del cine y la televisión, y ayudarles a dar vida a sus visiones. Me ha encantado trabajar con el estudio a lo largo de los años y tengo mucho respeto por su dedicación, su disposición a correr riesgos y su deseo de ir más allá de la creatividad”.

Una de las prioridades de Pattinson en estos momentos es terminar con el rodaje de The Batman, película que está prevista para estrenarse el próximo 4 de marzo de 2022.

