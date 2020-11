Review – The Pathless

Llegando a la Next Gen

Nos encontramos en medio de tiempos verdaderamente agitados y sobre todo, muy emocionantes para todos los que amamos los videojuegos. La espera finalmente ha terminado y a pesar de lo complicados que han sido para todos los últimos meses, las consolas de siguiente generación se están lanzando al mercado con un montón de propuestas de todo tipo. Lo normal es querer estrenar todo el poder de nuestros nuevos juguetes con súper producciones AAA, sin embargo y debido a su gran relevancia, me parece que también deberías de considerar disfrutar de la escena independiente en este inicio de generación. Annapurna Interactive, ahora renombrado publisher Indie por grandísimas propuestas del tamaño de What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Outer Wilds y muchos más, está de regreso de la mano de Giant Squid, creadores de Abzu, para entregarnos una muy interesante propuesta bajo el nombre de The Pathless.

Luego de haber prácticamente devorado Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y claro, seguir jugando en paralelo cosas como Dirt 5 en el Xbox Series X, decidí que era momento de poner un poco el freno para saltar a una experiencia que si bien, echa mano de algunas de las bondades del PS5, podría no ser considerada como ideal para estos primeros días con la nueva generación de consolas. La verdad es que el cambio de ritmo y de sabor en general de estas súper producciones AAA a algo como The Pathless, ha sido fabulosa. Digo, la verdad es que desde que se anunció y mostró a detalle en uno de los State of Play de este año, me sentí atraído por el título, esto sin mencionar que Annapurna Interactive se ha convertido en sinónimo de excelencia.

Historia clásica

El desarrollo independiente sigue siendo sumamente complicado hoy en día, con todo y lo relevante que se ha vuelta esta escena en la última década. Un presupuesto muy limitado que debe de ser usado con mucho cuidado, se mantiene como una constante en este tipo de proyectos. Justo gracias a esto, los estudios deben de decidir sobre en donde poner sus esfuerzos: ¿mecánicas o historia? ¿gráficas o narrativa?. Hace ya cuatro años, Matt Nava, quien hizo la dirección de arte del siempre legendario Journey, decidió aventurarse dirigiendo su propio juego. Abzu fue sin duda un viaje hermoso, pero la verdad, falto de verdadero gameplay e inclusive de verdadera narrativa. En esta ocasión, Gian Squid regresa para presentar un título que sin lugar a dudas, supera a su pasado trabajo.

The Pathless apuesta por una historia un tanto ambigua pero indudablemente bien elaborada. En este juego tomamos el control de una cazadora, la cual, se ha aventurado en una misteriosa isla en donde se levanta una maldición que podría acabar con todo el mundo. Varios guerreros han intentando detener a la amenaza, pero ninguno ha tenido éxito. A nuestra llegada, nos damos cuenta de que en efecto, hay un autentico cementerio de individuos que se embarcaron con el mismo objetivo que nosotros, pero que perecieron en el intento. Conforme te vas adentrando en el misterioso lugar, te puedes dar cuenta de que las cosas están mucho peor de lo que parecían.

Un ser conocido como el Godslayer ha acabado con tres importantes deidades que controlaban la tierra, además de poner en jaque a la diosa águila, creadora de todo el mundo. Luego de demostrar que somos dignos de poder regresar la paz al mundo y de destruir a esta calamidad, la deidad se une a nuestra aventura, la cual, inicia con la misión de recuperar a sus hijos para que la luz pueda regresar a la tierra. A partir de ese momento, la historia se va desarrollando poco a poco y normalmente a través de casillas de texto que nos vamos encontrando en nuestro camino. Recuerdos de los viejos guerreros que fracasaron en su intento, son una herramienta que el juego usa constantemente para ampliar su propio lore y universo.

¿La historia crece y se torna más interesante con el pasar del tiempo? La realidad es que no. Te puedo decir que The Pathless no es un título enfocado en la narrativa. Sí, tiene su lore y todo lo que te he contado, pero la narrativa no cambia demasiado entre lo que es el inicio y el final del relato. Nuestro personaje es uno que de vez en cuando llega a hablar, pero no mucho más. Queda claro que Giant Squid tenía otras intensiones con su nuevo juego, el cual, más que contar una gran historia, da contexto de su propio mundo, lo cual, a mi parecer, es algo completamente válido. Solo ten en cuenta que a diferencia de otros juegos de Annapurna Interactive, acá no encontrarás un cuento tan elaborado lleno de matices y complejidades.

De Breath of the Wild

Cuando en 2017 el Switch y The Legend of Zelda: Breath of the Wild se estaban lanzando, todos sabíamos perfectamente que tan solo era cuestión de tiempo para que comenzáramos a ver cómo es que la obra de Eiji Aonuma influenciaría el trabajo de muchos desarrolladores dentro del medio. Desde que uno ve cualquier material de The Pathless, resulta inevitable no pensar en la más reciente aventura de Link y compañía, y en efecto, la gente de Gian Squid tomó mucha inspiración de dicho juego, aunque también agrega un par de ideas completamente originales que funcionan de muy buena forma.

The Pathless es un juego de mundo abierto con una estructura mayormente guiada. Sé que esto podría sonar contradictorio, pero no se me ocurre una mejor manera para describirlo. En nuestra llegada a la isla y luego de saber la situación en la que se encuentra todo, nos enteramos de que es necesario liberar las diferentes zonas de todo este lugar. La manera y orden en el que lo hagamos, depende enteramente de nosotros, sin embargo, cada una de éstas áreas culmina con el enfrentamiento con un jefe al cual solo es posible vencer hasta haber iluminado tres torres de cada zona.

A lo largo y ancho de estos espacios abiertos, existe una serie de emblemas que debemos de encontrar para poder iluminar estas torres de las que te hablo y así, progresar en la historia principal del juego. Lo interesante aquí es que estos objetos son obtenidos a través de una serie de retos que está esparcidos por todo el mundo. Para que te des una idea más clara, piensa en los Koroks de Breath of the Wild. Con este me refiero a que The Pathless intenta emular este sentimiento de espontaneidad que tenía el juego de Nintendo. ¿Lo logra? Pues no a ese nivel, pero te puedo decir que además de ser puzzles muy bien diseñados, se sienten intensamente integrados de manera orgánica en el mundo que estamos recorriendo.

Un elemento que creo, le podría matar un poco el sentimiento de descubrimiento y esa espontaneidad de la que te hablo, es el hecho de que al inicio de nuestra aventura, se nos otorga una mascara especial, la cual, con el toque de un botón, nos permite ver puntos de interés que estén a nuestro alrededor. A mi parecer, el saber dónde hay y dónde no hay algo importante en el mundo, justamente hace que la exploración natural dentro del juego se pierda un poco, aunque claro, siempre está la opción de no usar esta ayuda. Además, no contamos con ninguna clase de mapa que guíe nuestro camino.

Muy probablemente, en donde más sientas que The Pathless luce una personalidad propia, es en la manera en la que nos movemos a través del mundo. Nuestra cazadora cuenta con un arco que no solo sirve para resolver puzzles y para acabar con los jefes, sino para transportarnos. Sí, así como lo lees. En las áreas abiertas que recorrerás, existen una serie de pergaminos regados, los cuales, al momento de ser golpeados por una de nuestras flechas, hacen que nuestra barra de stamina se recargue y además, nos dan un boost hacia adelante o incluso en el aire si estamos en medio de un salto. Con el gatillo izquierdo corres y con el derecho vas tirando flechas para mantener el momentum. Es una mecánica muy bien lograda y diseñada que sí consigue el objetivo de hacernos sentir que estamos controlando a un personaje muy ágil. Los disparos están asistidos por un lock on automático, por lo que es bastante simple irte moviendo de un punto al otro.

Además de lo anterior, tenemos la ayuda de la diosa águila, la cual, nos sirve para planear por un rato luego de un gran salto, o hasta para resolver alguno de los puzzles que vemos esparcidos a lo largo y ancho de este mundo. Nuestra amiga emplumada tiene el poder de cargar algunos objetos o de mover otros para que podamos avanzar. Es una personaje totalmente indispensable y con el cual, indudablemente formas un importante lazo a lo largo de la aventura.

Pero bueno ¿qué hay del combate? Pues bien, acá hay varias cosas qué decir al respecto. Lo primero es que The Pathless no cuenta con enemigos menores que estén regados en el mundo abierto. Esta parte del juego se limita a la exploración y a la solución de puzzles. Esto no quiere decir que no haya peligros y amenazas, por cierto. Siempre que llegas a una nueva área, puedes notar que hay una tormenta color rojo situada en algún punto. En caso de que ésta nos atrape antes de haber iluminado las tres torres de la zona, entramos a una especie de mini juego Stealth en el que tenemos que escapar de las garras del jefe sin ser vistos.

Cuando finalmente consigues los emblemas necesarios para iluminar cada una de las torres del área en la que estés, llega el momento de medirte contra el jefe. Lo primero que tienes que hacer es derribar a estos monstruos en persecuciones muy emocionantes. Una vez que lo logras, comienza el combate en forma. Cada uno de ellos es distinto y está dirigido por diferentes reglas y mecánicas. Aquí, seguramente tu mente regresará al mundo de Zelda, pues estos enemigos cuentan con patrones definidos que debemos de descifrar para defendernos y posteriormente atacar. Te puedo decir que estas peleas son muy emocionantes y hasta épicas.

Sobre el progreso también puedes esperar algo muy simple. Nuestra cazadora puede mejorar las capacidades de su emplumada acompañante recolectando unos cristales amarillos que están esparcidos en todo el mundo para poder volar por más tiempo, o tener una barra de stamina más amplia, pero en general, te puedo decir que no es como que tu personaje se vaya haciendo más fuerte. También es importante considerar que estamos ante una aventura que te tomará entre seis u ocho horas completar. Recuerda, The Pathless es básicamente un juego independiente.

Me hubiera encantado que el estudio desarrollador echara más mano de las capacidades hápticas y gatillos adaptables del DualSense del PS5. Sí, ciertas vibraciones especiales están presentes, pero me hubiera gustado mucho que se usaran más. De igual forma no entiendo por qué la posibilidad de generar resistencia en los gatillos de este mando tan especial, no se explotó mucho más, sobre todo considerando que es un juego en el que todo el tiempo estás disparando flechas.

Como seguro ya te diste cuenta, The Pathless es una título bastante ambicioso con diferentes partes movibles. Por supuesto que su alcance no se puede comparar con el titánico Breath of the Wild, pero me parece que Giant Squid supo bien cómo tomar inspiración de dicha obra y a la vez, en qué momento detenerse para echar mano de sus propias ideas. Algo que me parece importante recalcar es que estamos frente a un juego mayormente divertido a pesar de sus tintes artísticos, esto claro, en referencia a lo aburrido que podía llegar a ser Abzu justo por la falta de interacción real con el mundo.

Arte que enamora

Se ha convertido en casi una constante que todo juego independiente que llama la atención, es porque luce un apartado artístico bastante especial en lo visual y lo auditivo, y The Pathless no es la excepción, además de que utiliza el poder del PS5 para darnos algunas opciones que seguro dejarán muy impresionados a quienes estén estrenando consola.

The Pathless utiliza gráficas bastante minimalistas y hasta sencillas por momentos, pero muy buenos efectos de iluminación gracias a la utilización de la más reciente versión de Unreal para su desarrollo. En la versión de PlayStation 5, es posible elegir entre un modo de rendimiento y uno de gráficas. El primero te permite disfrutar del título a 60 cuadros por segundo sumamente estables, pero con una resolución que no llega al 4K. Por el contrario, si le das prioridad a la visual, el juego se coloca en 4K nativo pero a 30 cuadros, estables, pero solo 30 al final. Es curioso que por default, el juego venga en la opción de performance, es decir, parece que el estudio desarrollador quiere que juguemos a 60 cuadros. Al final será gusto de cada quien. En ambos modos el juego funciona de una gran forma.

Hablando un poco más sobre la dirección artística del juego, pues evidentemente encontrarás todo este estilo que le vimos al trabajo de Matt Nava desde Journey. Estos cortes muy finos en los diseños del los personajes, se ven completamente integrados por un mundo igualmente simple a la vista, pero profundamente atmosférico. Algo hay en estos bosques fríos que recorremos en The Pathless que emana un fuerte sentimiento de nostalgia pero a la vez, de esperanza. El shock visual que hay en el primero encuentro con un enemigo con todos estos tonos rojos y naranjas que contrastan con lo que hay en mundo que estábamos recorriendo, es algo verdaderamente placentero.

Si a todo esto le sumas que el genio de Austin Wintory, quien estuvo a cargo del memorable soundtrack de Journey, está de regreso para la música, tienes como resultado un videojuego que te envuelve en su mundo de una forma muy especial a la cual es complicado resistirse. Te repito, no es como que The Pathless haga gala del poder de una máquina como el PS5. Creo que más bien es un recordatorio de que para verte bien, no son necesarias estas gráficas súper realistas que cuestan millones de dólares hacer.

Excelente opción para este inicio

Entiendo perfectamente que las prioridades al momento de que tus nuevas consolas lleguen, estén puestas sobre las producciones más importantes tanto de los First Party, como de los Third Parties, sin embargo, considero que voltear a ver lo que los Indies estarán haciendo durante este inicio de generación, es algo que te podría sorprender en más de una ocasión. Luego de haberlo completado, me parece que The Pathless entra justamente en esta descripción, pues además de tomar de muy buena forma inspiración principalmente de Breath of the Wild, pone sobre la mesa varias ideas originales que le dan su propia personalidad.

Repito. El nombre de Annapurna Interactive se ha convertido en sinónimo de verdadera excelencia, por lo que pasar por alto cualquier juego que esté siendo publicado bajo su manto, es algo impensable para muchos de nosotros. Por supuesto que Abzu, a pesar de ser un juego muy bonito a la vista, nos dejó con la duda de las verdaderas capacidades de Giant Squid para crear mecánicas de juego, misma que con The Pathless, ha quedado disipada, pues se nos está entregando un juego que en efecto, apela por lo artístico y hasta contemplativo, pero que constantemente se está esforzando por ponernos en medio de una experiencia altamente interactiva y sobre todo, muy divertida.