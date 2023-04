Review – Minecraft Legends

Minecraft es una franquicia que a día de hoy se le puede catalogar como de las más grandes en la cultura pop, pues la creación de Mojang ha trascendido para tener juguetes, cereales y hasta una próxima película en donde se está platicando que Jason Momoa será el protagonista. Claro, tampoco podemos olvidar que Steve ya apareció en Smash Bros., por lo que no hay manera de discutir que no es un parte aguas. Esa misma popularidad ha hecho que se lancen juegos que salen de la zona de confort de la franquicia, ya saben ese estilo de juego de supervivencia en donde hay que construir edificaciones una tras otra. Y es que ya hemos visto su parte narrativa con Story Mode y también la de roguelike con Dungeons. Y parece que están lejos de terminar con sus experimentos con Minecraft Legends. El juego se anuncio en junio de 2022, teniendo una demostración un tanto ambigua, pues dejó más preguntas que respuestas en los fanáticos que querían saber mucho más sobre el tipo de juego que sería. Y hasta mucho después se reveló que se trata de ni más ni menos que una entrega de estrategia en tiempo real, muy al estilo de Age of Empires y hasta Starcraft.

Eso nos lleva a que incluso aquí en Atomix pudimos probarlo de manera anticipada, con todo y una entrevista exclusiva con un representante de Mojang, quien nos aclaró las dudas puntuales que tuvimos. Y así, en un parpadeo estamos a prácticamente a pocos días de que sea lanzado oficialmente y para nuestra fortuna, los chicos de Xbox nos han hecho llegar la versión completa del título de manera anticipado. Entonces, nos hemos puesto manos a la obra para darle una revisión exhaustiva, esto en todos los apartados posibles, que incluyen la historia, jugabilidad, gráficos, rendimiento y más detalles como los easter eggs. Todo esto con la meta de darles a conocer si vale la pena explorar este spin off que ha prometido bastante desde que le dimos el preview correspondiente. ¿Será que este juego pueda abordar de forma sencilla a quienes quieren iniciar en el mundo de los juegos de estrategia en tiempo real? ¿Es una buena alternativa para quienes realmente no son fanáticos de la entrega principal de Minecraft. Bueno, eso lo vamos a estar descubriendo en la Atomix Review que con total aprecio hemos preparado para ustedes.

Algo que se debe comentar antes de que empecemos, es que esta reseña no viene de alguien que conozca esta franquicia a la perfección, por lo que si hay algún detalles que se escape, se agradecería retroalimentación de los fans. Y es que el mundo del gaming es mucho mejor si entre todos nos compartimos información. Ahora que todo el tema ha quedado claro, prepara tu espada, montura y tropas, pues nos vamos a adentrar de lleno a un nuevo universo en el que todo se ha dado un giro bastante interesante. Y justo eso podría hacer que esta franquicia cúbica obtenga más fans a su séquito que ha ido acumulando desde el año 2011.

Un héroe al cuadrado es convocado

La historia de Minecraft Legends aunque es un tanto inofensiva tiene su encanto, puesto que en este universo alterno todos los seres conviven en paz, sin peleas ni muchas complicaciones. Eso hasta que desde un lugar conocido como el inframundo un ejército conocido como los Piglins se han alzado en armas para invadir todo lo que hay a su paso.

Eso lleva a que tres deidades denominadas Los Anfitriones se encuentren en problemas debido a que no pueden ayudar de manera física a este mundo, pero hay algo que sí pueden hacer y eso es pedir ayuda a alguien del exterior. Ahí es cuando entra el personaje protagonista de la historia, un avatar que es extraído del mundo de Minecraft que ya conocemos.

Al principio todo es confusión, dado que poco a poco el héroe deberá aclimatarse a las costumbres de este mundo, donde los enemigos que creía eternos ahora se le unen para un bien común. Eso es el ayudar a las diferentes aldeas que se encuentran en un gran mapeado, pues los Piglins no quien quedarse con una pequeña porción de tierra sino que de todo el continente que hay a la vista.

Los Anfitriones le explicarán que tiene el poder de utilizar un instrumento medieval, al cual se le conoce como Laúd, mismo que tiene el poder de convocar pequeñas criaturas que le ayudan a conseguir diferentes recursos. Esto para poder crear todo tipo de bases que den tiempo para que los cerditos salvajes puedan ser detenidos.

La herramienta musical no solo servirá para eso, pues también cuenta con la habilidad de crear seres vivos que derrocarán cualquier enemigo, algunos nuevos así como familiares del universo de Minecraft. Siendo así el objetivo el tirar todos los portales de donde salen las extrañas criaturas y que ni de chiste tengan la oportunidad de regresar a sus tierras.

Esa es básicamente la premisa del juego, la cual realmente no es nada del otro mundo, incluso se nos puede venir a la mente de forma inmediata la palabra Isekai, la cual tiene por significado el viaje de un ser común a un mundo que desconoce totalmente. Conociendo ahí versiones alternas de lo que es familiar para él, pero que en el interior se trata de almas completamente diferentes.

El inicio está bien construido, por lo que a los seguidores más aguerridos de la marca les va a interesar seguir explorando el trasfondo, ya que habrá cosas que para muchos podrían ser imposibles en el título convencional de construcción. Y como todo esto es creado por Mojang, se podría decir que hay algunos elementos medianamente canon, y eso lo mencionados porque se trata de una realidad alterna.

Al final, la línea narrativa es sencilla, pero seguro algunos quisquillosos harán sus teorías de lo que está pasando en esta versión, y eso es algo que siempre resulta interesante, con hasta detalles que ni siquiera los propios creadores tienen en mente desde un inicio.

Un laúd para gobernarlos a todos

Para iniciar con la jugabilidad en forma, debemos establecer el tipo de juego que es Minecraft Legends, y es bastante obvio que entra de lleno dentro de la estrategia en tiempo real o RTS. Pues aquí en lugar de estar construyendo edificaciones a toda hora, se enfoca un poco más en conseguir unidades de batalla para ir tras las bases de los Piglins y también defender las nuestras.

Eso sí, hay elementos que no se pierden del juego vainilla, y eso es justamente el farmear materiales para construir cosas, eso incluye edificios y también a nuestro propio ejército. Pero la diferencia, es que la construcción es mucho más automática, dado que ya se cuenta con diseños o moldes que podemos colocar en el mapa y que lo demás haga su magia automáticamente.

Para eso es que utilizaremos el comando de Laúd que ya habíamos mencionado en la historia, pues con este el personaje mandará una especie de hadas a que hagan el trabajo de recolección mientras explora las tierras llenas de todo tipo de criaturas. Que por cierto, el mapa es generado de manera aleatoria, por lo que no todos los jugadores cruzarán por las mismas secciones.

Entre los materiales que se pueden encontrar está la madera, roca, carbón, oro, diamante y muchos otros conocidos del Minecraft clásico, pero ahora tienen una función adicional a la creación de puras estructuras. Además de poder hacer esto, también está la formación de potenciadores que nos sirven para diversas cosas. De igual manera, que desde un inicio no podemos farmear todos los materiales, sino que se podrán conseguir conforme la campaña progresa.

Los ejemplos claros son el poder acumular más materiales, sacar más minions a la batalla, obtener torres de batalla o simplemente el poder colocar cercas de madera o piedra que rodeen a los diferentes pueblos del mapa. Y es que tenemos que ser básicamente sus defensores, ya que de manera aleatoria los Piglins atacan estos lugares durante el anochecer.

Hablando de defender las aldeas, para eso son nuestros aliados que van desde golems hasta los explosivos Creepers, al igual que con las estructuras, estos los tenemos que crear a base de materiales y colocando sus respectivas fogatas. Al inicio solo podemos elaborar 20, pero con el tiempo ese número puede aumentar.

Cabe decir, que no todos los minions se dedican a lo mismo, algunos tendrán especialización en tumbar bases, otros en atacar Piglins a la lejanía, unos más con ataque melee de cerca, incluso aquellos que nos pueden curar con chorros de agua. Así que al igual que con títulos como Pikmin, es necesario siempre llevar un equipo equilibrado.

En cuanto a los comandos, está la opción de llamar a los guerreros para que sigan a nuestro personaje, así como la de detenerse. Por supuesto, con un par de comandos también se les puede ordenar centrarse en algún objetivo., ya sea enemigo o construcción que destruir, esto último en caso de que nos metamos a una fortaleza de Piglins llena de trampas.

Un detalle que también es esencial son las diferentes monturas, pues al inicio tendremos un caballo para movernos con facilidad, pero después podemos tomar un ave y hasta un escarabajo. Para capturarlos solo debemos buscarlos en el mapa, y esto sencillo dado que nos colocan alguna referencia para dar con ellos. Cabe decir, que sus habilidades son variadas como correr más rápido y hasta volar ligeramente en el aire, pero obvio, también van a tener puntos de los cuales flaquean.

Piglins de todos colores y sabores

Antes de que vayamos de lleno a los enfrentamientos, creo que debo hablar del material lápiz lazuli, este servirá para muchas cosas, pero sobre todo para crear potenciadores y nuestro ejército al tal cual. Este no se puede obtener sacándolo de la tierra, así que es importante derrotar a los Piglins, ya sea en sus fortalezas de portal o en pequeños puestos de avanzada, por lo que si quieres seguir teniendo lápiz, es necesario que combatas.

Ahora sí llegando a las peleas, podríamos decir que son un mero trámite de defensa pro parte de los Piglins, pues el objetivo para dejar sus bases despejadas es el atacar su portal principal. Entonces, es necesario crear una estrategia para llegar ahí y bajar su porcentaje lo más rápido posible, pero no siempre va a ser sencillo, pues con el pasar del tiempo las unidades serán más grandes y fuertes para acabar con nuestros amigos en un suspiro.

Claro, nosotros también podemos atacar para distraerlos ligeramente, pero la espada que tenemos no hace demasiado daño y por ende, lanzarnos nosotros solos es sinónimo de muerte. No está de más decir, que tenemos corazones en la parte posterior de la pantalla para poder fijarnos si estamos cerca de morir, lo cual nos va llevar al último punto seguro, en este caso son las aldeas que hayamos salvado, que a la vez sirven como puntos de viaje rápido.

Algo que también se debe comentar referente a las aldeas, es que gracias a estructuras como el taller el carpintero es que se pueden reparar las áreas dañadas donde resalta la fuente, edificio principal de las villas que si cae deberá ser salvado y reparado a la brevedad. Digamos que estos son el punto débil al igual que los portales en el caso de los Piglins.

Hablando de puntos e interés, creo que ese podría ser un punto del cual flaquea el juego, pues si bien hay varios biomas a visitar como un desierto, selva, tundra, bosque y más, realmente el mapa se siente ligeramente vacío. Las tareas son algo escasas, ya que nos limitamos a farmear, crear fortalezas y atacar las bases de los Piglins, eso uno y otra vez. Sí, en ocasiones puede aburrir ligeramente, pero los fans del RTS se van a clavar sin problemas, el cual es mi caso, que no soy fan del Minecraft convencional, pero este spin off me gustó.

Pasando a la parte multijugador, hay dos maneras de probar el juego. La primera es justamente cooperativo en donde tus amigos pueden ayudarte a completar la campaña principal, lo cual hace las cosas más sencillas. Por otro lado, está el modo versus el cual los coloca en equipo diferentes y así tendrán que defender su base y atacar la contrario. Lo curioso, es que con cada partida el cambia mapa de estructura.

Terminando con la parte jugable, es necesario tocar el tema de la interfaz, pues al inicio puede sentirse como un poco lleno de cosas, pero una vez se aprendan los comandos es sencillo hacer las diferentes tareas en automático. De hecho, quienes conozcan el Minecraft original se sentirán como en casa dado que hay detalles familiares.

Eso sí, algunos de los atajos se tienen que configurar mediante el libro de melodías, pues no caben todos en el menú, aún así, mientras más aprendas comandos es simple de sobrellevar. Y claro, es necesario comentar que los potenciadores para tener más materiales o aliados, solo se pueden poner en las estructuras conocidas como pozos, que ojo, no se deben confundir con las aldeas.

Un mundo bello para ver y escuchar

Pasando a la parte gráfica de Minecraft Legends, debo decir que es bastante bella con esos toques de Cel Shading que siempre son un deleite para la vista, ya sea con el diseño de los persoanjes estelares o secundarios. Lo mismo va para las diferentes regiones del juego que resaltan por sus colores, composiciones y hasta las texturas.

Desde los Hosts, nuestro avatar, hasta los simples NPC que incluyen los compañeros, aldeanos y Piglins lucen bastante simpáticos, y esa simpleza bajo el que están construidos hace que destaquen frente a otros trabajos de tono realista que al poco tiempo envejecen para mal. No lo digo solo para este juego, sino también con otras entregas como Story Mode y Dungeons, que también tiene esencia encantadora gráficamente.

En cuanto a las cinemáticas, se aprecia que el CGI manejado estuvo hecho con bastante cariño, ya que hay animaciones muy graciosas en donde vemos a los Piglins discutir entre sí y elaborar sus malvados planes. No está de más decir, que las deidades de este mundo cuentan con actuaciones bien logradas en distintos idiomas, que sí, tenemos disponible el doblaje latino con voces que seguro serán reconocidas.

También tenemos la parte musical del juego, con sonidos que se adaptan a la ocasión, ya que hay temas de acción para cuando tenemos combates o algunos, muy relajantes para esos momentos en los que nos dedicamos simplemente a construir edificaciones o farmear materiales. Por supuesto, hay un tema recurrente que seguro no saldrá del recuerdo para quienes se pongan horas y horas a jugar este título.

Por último esta el rendimiento del juego, el cual está bien para la consola en la que pude jugar, y esa es el Xbox Series S, ya que la movilidad se mantiene estable en caso todo momento y no hay muchos bugs detectados más que uno que otro cambio de ángulo repentino. También hay ligeras caídas de frames, pero solo pasa cuando hay grandes cantidades de enemigos y aliados en pantalla.

Experiencia no solo para los fans de Minecraft

Para cerrar esta reseña, puedo decir que Minecraft Legends es una apuesta bastante interesante por parte de Mojang y Blackbird Interactive, dado que hicieron una mancuerna digna de mención, compartiendo cada quién lo que saben hacer. Como resultado tenemos un juego de estrategia bastante competente y sobre todo, amigable.

Debe quedar claro que está muy enfocado para el público que ya conoce la serie, pero de igual forma puede ser abordado por personas que tal vez no sean tan afines a la experiencia primigenia. Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata del género de estrategia, eso va para quienes puede resultarles un poco aburrido el tener que manejar unidades y trazar un plan para triunfar en batalla.

Tiene tanto sus puntos buenos como malos. Entre ellos una jugabilidad que al poco tiempo se puede llegar a entender con facilidad, así como la dirección de arte que es digna de ver. No obstante, el mundo se puede sentir vacío en ciertas secciones, ya que nos limitamos a defender y combatir, no hay agregados en forma de mini juegos.

En resumen, vale la pena echarle un ojo, sobre todo para quienes son altos seguidores de títulos estilo Pikmin, los cuales son disfrutables siempre y cuando se jueguen con su respectiva pausa. Y como mencioné, puede que incluso sea del gusto para quienes realmente no están interesados en el Minecraft que conocemos de toda la vida.

Recuerda que se lanza el 18 de abril para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S , Nintendo Switch y PC.