Review – Miitopia

A cuatro años de su lanzamiento, el Nintendo Switch cuenta con una gigantesca librería de juegos, tanto first como third party. Aunque este catálogo está compuesto en su mayoría por títulos completamente originales y secuelas a entregas aclamadas, también nos encontramos con ports de Wii U y 3DS, algo que ha sido criticado por muchas personas. Sin embargo, nadie puede negar que este movimiento ha nutrido a la consola híbrida, y le ha dado una segunda oportunidad a títulos que tal vez no alcanzaron su potencial comercial en su primer intento. Los números no mienten, casi todo lo que llega al Switch vende, así que esta práctica no debería ser una gran sorpresa.

Aunque los títulos de Wii U son los que más llaman la atención en este apartado, no hay que olvidar que varios juegos de 3DS también han tenido versiones mejoradas y simples ports para el Switch. Monster Hunter Generations, The Alliance Alive HD Remaster, Resident Evil Revelations y Azure Striker Gunvolt 1 & 2 son los ejemplos más famosos. Ahora, de manera prácticamente inesperada, el pasado mes de febrero Nintendo reveló que Miitopia, un RPG protagonizado por los carismáticos avatares que fueron creados para el Wii, tendría una segunda oportunidad en la consola híbrida, decisión que confundió a algunos, y entusiasmo a otros.

Lo que comenzó como un simple mini-juego para el StreetPass del 3DS, evolucionó en una completa experiencia que llegó a esta consola portátil en 2017 para todos los que vivimos en occidente. Cuatro años después de este suceso, Nintendo le ha dado una segunda oportunidad a Miitopia. Aunque en la superficie parece que nada ha cambiado, hay una serie de agregados y mejoras que harán la vida del jugador más sencilla. ¿Acaso esta es la versión definitiva de Miitopia? ¿El carisma de los Mii será suficiente para sostener esta entrega? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

De Wii a RPG

Si bien Miitopia nos ofrece una historia que nos lleva a través de una épica aventura por diferentes reinos en busca de una forma para vencer al terrible Dark Lord, quien se ha robado las caras de diferentes habitantes, el juego no cuenta con algún tipo de profundidad narrativa. Lo que ves es lo que obtendrás. Sin embargo, el título logra compensar esto al entregarnos una serie de interacciones bastante divertidas entre los diferentes Mii que forman parte de tu grupo. Al principio tendrás la oportunidad de crear un personaje principal, quien puede estar basado en ti mismo. A lo largo de esta entrega tendrás la oportunidad de conocer otros personajes y, dependiendo de la personalidad que les asignes, serás testigo de diferentes relaciones.

Cada área está acompañada de pequeñas secciones que nos demuestran como dos o más personajes logran interactuar y enfrentarse a diferentes problemas. Aunque este sistema tiene un mayor peso cuando hablamos del gameplay, las pequeñas conversaciones y mini-sucesos que ocurren a lo largo de la aventura principal de más de 20 horas, son bastante divertidas y carismáticas. Similar a Tomodachi Life, el juego cuenta con una sección en donde todos tus Mii pueden interactuar y formar parte de un par de eventos bastante aleatorios que no duran más de un par de segundos. Tal vez por si solas estas ocurrencias no son lo suficientemente fuertes para sostener toda la aventura, pero aquí es donde entra el que seguramente es el mayor atractivo del título.

Miitopia es un juego que nos permite crear cualquier personaje que se nos venga a la mente. Desde el protagonista de tu anime favorito, pasando por el meme del momento, hasta tu amigo de la infancia. Cada uno de los NPCs y miembros de tu equipo pueden ser personalizados para que tu aventura sea protagonizada por Naruto quien intenta salvar a la princesa Dr. Simi del malvado Dark Lord Shrek. Tu imaginación es el límite. Esto hace que todas las interacciones previamente mencionadas lleguen a un nivel cómico inimaginable. Sin duda alguna, uno de los mejores atractivos de este título.

Mientras que el 50% de tu aventura estará destinada a crear diferentes Mii y verlos interactuar, la otra mitad del juego es un RPG por turnos bastante sencillo. El mundo de Miitopia está dividido en diferentes niveles, algunos están destinados a la exploración de algún pueblo, pero en la mayoría tendrás que atravesar una serie de caminos lineales, con ocasionales bifurcaciones, en donde lucharás contra enemigos al azar. Subirás de nivel, podrás aprender nuevas habilidades y, gracias a un sistema de trabajos, tendrás la oportunidad de experimentar constantemente con la composición de tu equipo.

Si bien el subir de nivel de forma tradicional aumentará todas tus estadísticas y conseguirás habilidades especiales, el verdadero sistema de combate está basado en la relación entre todos los personajes de tu grupo. Al terminar cada nivel, tu party podrá descansar en un hotel, en donde es posible comprar equipo, proporcionarle algún incremento en cierta cualidad por medio de alimentos, y hacer que la relación entre los Mii crezca. Para aumentar este atributo, será necesario posicionar a dos personajes en un solo cuarto, esto dará como resultado una serie de interacciones al estilo de Tomodachi Life. De igual forma, puedes usar boletos especiales que llevarán a los miembros de tu agrupación a vivir un evento único, ya sea ir de pesca, ver una película o tener una cita en un café.

Todo esto mejorará la relación entre ellos, y los proporcionará con una serie de habilidades y movimientos especiales. Si bien este sistema comienza proporcionando un par de beneficios sencillos, como ataques más poderosos y una mayor resistencia al daño, eventualmente será posible realizar movimientos en conjunto, tomar daño en lugar de alguien que está a punto de morir, y mucho más. Lo mejor de todo, es que llegará un momento en donde este nivel de conexión será tan alto entre todos los Mii, que será posible tener turnos en donde todos los miembros de tu grupo atacarán de forma automática una y otra vez.

Este es el verdadero sistema de combate, y es uno que fácilmente puede ser explotado por el jugador de una forma rápida, volviendo muy sencilla la experiencia, y la única forma que el juego tiene para nivelar esto, es imponiendo ciertos bloques artificiales que pueden ser muy molestos para más de una persona. Sin embargo, el juego no es muy difícil en general. Además de que todos los niveles son lineales, al final de cada zona recuperarás toda tu vida, y no tienes el control de tu grupo, solo el de tu personaje principal. Afortunadamente, la inteligencia artificial es muy buena, y rara vez harán algo que los perjudique.

En general, Miitopia es un juego muy entretenido que puede funcionar como el punto de entrada para el género de los RPG. La aventura es algo largo y se puede sentir que Nintendo intentó estirar la historia principal lo más que se pudo, pero el combate y las interacciones entre los Mii hacen que siempre vuelvas a jugar un rato más, solo para ver en qué tipo de conversaciones raras estarán involucrados Dr. Eggman y un monigote con la cara de un Wii U.

La caja de Pandora ha sido abierta

La pregunta es: ¿aquellos que ya tienen el juego en 3DS necesitan comprar esta versión para Switch? Aunque el contenido en general es básicamente el mismo, es decir, la historia y gameplay no han cambiado mucho, y el estilo visual es exactamente lo que uno podría esperar cuando un título llega a una consola más poderosa, hay una serie de cambios, tanto grandes como diminutos, que convierten esta entrega en la versión definitiva de Miitopia.

Para comenzar, el mayor atractivo que nos presenta la versión de Switch, son las herramientas de personalización, las cuales han sido mejoradas exponencialmente. Mientras que en 3DS tienes las opciones necesarias para crear un Mii basado en tus amigos y alguna que otra creación interesante, Nintendo ha dejado abierta la caja de Pandora al aumentar todos los instrumentos de creación, y agregar la posibilidad de usar pelucas y maquillaje. En las manos correctas, o equivocadas, esto da pie a la creación de personajes de todo tipo.

Desde el político de moda, pasando por el meme que más sea de tu agrado, hasta el husbando o waifu de tu preferencia. El único límite es tu imaginación. Si eres como yo, y no tienes el tiempo o la habilidad, siempre puedes buscar códigos en internet y tener acceso a las creaciones de otras personas. Gracias a que cada usuario tiene la oportunidad de compartir hasta 500 Mii, tendrás una gigantesca librería a tu disposición.

Fuera de la expansión a las herramientas de personalidad, los otros grandes cambios están relacionados con el sistema de combate. El primero de estos son unos boletos especiales que puedes usar en los hoteles, los cuales permiten que dos Mii tengan una cita especial, y así mejorar su relación. Esto puede romper fácilmente el juego, ya que constantemente obtienes estos ítems, y harán que llegues a cierto nivel más rápido de lo pensado originalmente.

El segundo gran cambio que sufre el gameplay es la inclusión de un caballo. Este puede ser considerado el quinto miembro de tu equipo. Aunque el equino no puede subir de nivel, al mejorar su relación con los diferentes miembros de tu agrupación, tendrás acceso a movimientos únicos y devastadores. Junto a esto, será posible montar a tu amigo animal para avanzar de manera más rápida en los diferentes niveles.

Fuera de estos grandes cambios, la versión de Switch incluye una serie de mejoras generales que harán la vida del jugador más sencilla, como la opción de aumentar la velocidad de los combates y exploración. Sin embargo, no todo es tan bueno como se ve. Extrañamente, esta edición sufre de constantes caídas de frame rate en conversaciones y cinemáticas. Aunque uno podría esperar que esto llegara a suceder en los combates, en donde el juego se vuelve más frenético, estas secciones tiene un buen rendimiento, y son las áreas en donde uno no lo esperaría en donde encontramos este problema técnico.

De esta forma, queda claro que esta nueva versión de Miitopia es más de lo mismo, pero con una serie de agregados enfocados en hacer la vida del jugador más sencilla, y ofrecer las herramientas necesarias para que la imaginación del jugador no tenga límites al momento de crear su equipo de ensueños.

Una forma de rellenar el calendario

Si bien aquellos que no probaron Miitopia en su momento tienen la oportunidad de disfrutar una entrega interesante en el extenso catálogo de ports en una de las consolas más populares en la actualidad, aquellos que ya disfrutaron de este título en 3DS no tienen grandes incentivos para revivir esta aventura, fuera de la opción de crear un equipo conformado por los mejores Mii que puedas encontrar en línea.

Al final del día, Miitopia sigue siendo un título muy divertido que se sostiene por su carisma, simple pero entretenido sistema de combate, y la creación de Mii es uno de los elementos más llamativos de esta entrega, y será algo que se podrá presumir en redes sociales, al menos por unos días. Aunque este lanzamiento se siente como una forma de rellenar el calendario de estrenos en lo que llega el E3 y Nintendo confirma más juegos para el resto del 2021, esta es una aventura que vale la pena. Sin embargo, también es importante mencionar que este título tal vez no sea la prioridad de muchos, especialmente considerando los juegos que apenas salieron, los que están llegando a nuestras manos, y los que van a tener un espacio en nuestra librería dentro de unos días.