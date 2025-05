Revelan qué estudio está ayudando a crear Gears of War: E-Day

El año pasado Microsoft lanzó una de sus bombas en cuanto a noticias de nuevos juegos en cuanto a desarrollo, y durante el evento de verano vimos a Gears of War: E-Day, el cual está a cargo del estudio que nos ha traído los últimos lanzamientos de la franquicia. Sin embargo, no son los únicos en traer de vuelta a los queridos personajes y enemigos, sino que hay alguien bastante importante colaborando para el título.

Tras meses de rumores, se ha confirmado que Project Maverick, el ambicioso proyecto de People Can Fly anunciado en junio de 2023, corresponde oficialmente al shooter de acción en tercera persona. Este nuevo título, desarrollado en colaboración con The Coalition, marca un retorno significativo del estudio polaco a la franquicia, luego de su trabajo en Judgment en 2013.

La revelación fue hecha a través de una actualización en la página oficial de la empresa, que ratifica su participación en este gran proyecto financiado por Microsoft. E-Day será una precuela del juego original, ambientada 14 años antes de los eventos del primer Gears of War, en pleno Día de la Emergencia, uno de los momentos más trágicos en la cronología de la saga.

Este nuevo producto no solo profundizará en el origen de personajes clave como Marcus Fenix y Dominic Santiago, sino que también contará con el regreso de los actores originales John DiMaggio y Carlos Ferro, quienes volverán a prestar sus voces a los icónicos soldados del Escuadrón Delta. La narrativa explorará el caos y desesperación de los primeros enfrentamientos contra la Horda Locust, a la par de introducir nuevas mecánicas.

Para People Can Fly, este proyecto representa su regreso al desarrollo de juegos triple A, tras un periodo enfocado en propuestas menores y realidad virtual. Con Gears of War: E-Day, el estudio busca reafirmar su posición en el panorama internacional de los videojuegos con una entrega que promete renovar el interés en una de las franquicias más influyentes de Xbox. Pero por ahora, no conocemos mucha información, así que la fecha de salida sigue siendo una incógnita.

Llegará a Xbox Series X/S, PC. Día uno en Game Pass.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Me imagino que tendremos algún avance largo hasta el próximo verano. Aunque con lo que le está pasando a Fable, dudo que Gears of War logre dar su fecha antes.