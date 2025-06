Revelan por qué el actor de Dewey no volverá a Malcolm el de en Medio

El personaje de Dewey será interpretado por un nuevo actor. Erik Per Sullivan, quien dio vida al entrañable hermano menor durante toda la serie original, no formará parte del regreso, cediendo el papel a Caleb Ellsworth-Clark. Lo cual para muchos de los fans será un duro golpe, ya que en las últimas temporadas se hizo de lo más relevante.

Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, fue quien confirmó la noticia durante una entrevista en el pódcast Fly on the Wall. El actor relató que habló directamente con Sullivan para invitarlo a sumarse al proyecto, pero recibió una respuesta amable y firme: “No, no quiero hacerlo. Pero es fantástico”, dijo el ahora ex actor, celebrando el regreso de la serie sin intención de volver a la actuación.

La decisión de Sullivan no obedece a razones negativas, sino a una trayectoria personal muy distinta. Actualmente, el exintérprete de Dewey estudia una maestría en Harvard, y no ha actuado desde que recién entraba a su etapa adulta (19 años). Cranston lo elogió por su inteligencia y dedicación a otros intereses, dejando claro que su ausencia se debe a un cambio de prioridades más que a una ruptura con el medio artístico.

Mientras tanto, el resto del elenco sí retomará sus icónicos papeles. Además de Cranston, estarán de vuelta Frankie Muniz como Malcolm, Jane Kaczmarek como Lois, Justin Berfield como Reese y Christopher Masterson como Francis. Aunque Dewey tendrá un nuevo rostro, el espíritu caótico y entrañable de la familia más excéntrica de la televisión promete seguir intacto.

La mini serie aún no tiene fecha de estreno.

Vía: IGN

Nota del autor: Ya vienen mucho tiempo comentando esto, y siempre ha sido la respuesta su nulo interés por volver. Mejor hay que concentrarse en conocer la fecha de estreno.