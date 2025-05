Revelan los tamaños de descarga para juegos de Switch 2

El tamaño de descarga de sus videojuegos, que evidencia el salto técnico que representa esta nueva consola. Gracias a su procesador NVIDIA Ampere y soporte para resolución 4K, DLSS y HDR, los juegos ofrecerán gráficos mejorados, pero también requerirán mayor capacidad de almacenamiento.

Títulos como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition alcanzan los 56.8 GB, mientras que Mario Kart World y Hogwarts Legacy comparten un tamaño de 23.4 GB. Otros juegos destacados como Street Fighter 6 (48.8 GB), Fortnite (29.2 GB) y Donkey Kong Bananza (10 GB) muestran una amplia variación en requerimientos. Incluso ediciones mejoradas de clásicos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom suman más de 19 GB cada una con sus paquetes de mejora.

Nintendo también ha confirmado el tamaño de títulos optimizados y clásicos: Super Mario Party Jamboree (7.7 GB), Kirby and The Forgotten Land (5.7 GB), y compilaciones como GameCube Nintendo Classics (3.5 GB) y FAST Fusion (3.9 GB). Estas cifras reflejan la estrategia de combinar nostalgia con mejoras gráficas, sin dejar de lado el crecimiento en peso de los juegos más ambiciosos.

Ante este panorama, Nintendo ha confirmado que Switch 2 será compatible con tarjetas MicroSD Express, pensadas para quienes opten por la descarga digital. Los usuarios que reserven la consola tendrán acceso a estas tarjetas, que serán claves para evitar problemas de almacenamiento. El problema, es que estas están costando más de lo esperado.

Nota del autor: Yo tendré que aventurarme sin haber comprado la tarjeta. Dado que hay muchos gastos adicionales como la funda protectora y el control Pro.