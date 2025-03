Revelan los mejores estrenos de Crunchyroll para abril 2025

El mundo del anime es mucho más común en los tiempos que corren, y eso ha hecho que existan páginas como Crunchyroll, la cual por una pequeña cuota le permite a los usuarios ver los mayores éxitos de Japón en sus primeros días de estreno, razón por la que muchos pagan su membresía de manera constante. No está de más mencionar, que cada mes van ampliando el catálogo y justamente la marca está dando buenas nuevas a los clientes.

La empresa ha revelado los estrenos más esperados para la temporada de primavera 2025, incluyendo algunas esperadas como To Be Hero y sobre todo, el regreso de One Piece en el arco de Egghead, puesto que este último se quedo inconcluso en el mes de octubre del 2024 para tener un descanso a la par del autor del manga.

A continuación, la lista de nuevas series y continuaciones confirmadas:

Nuevas series y temporadas con doblaje confirmado

30 de marzo : The Unaware Atelier Meister (EMT Squared)

1 de abril : Once Upon a Witch’s Death (EMT Squared) Catch Me at the Ballpark! (EMT Squared)

2 de abril : The Beginning After the End (Studio A-CAT) The Too-Perfect Saint (TROYCA) Please Put Them On, Takamine-san (LIDENFILMS)

3 de abril : WIND BREAKER Temporada 2 (CloverWorks) The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows (Makaria)

4 de abril : Fire Force Temporada 3 (David Production) Can a Boy-Girl Friendship Survive? (J.C.STAFF) Bye Bye, Earth Temporada 2 (LIDENFILMS)

5 de abril : To Be Hero X (BeDream) Black Butler -Emerald Witch Arc- (CloverWorks) SHOSHIMIN: How to Become Ordinary Temporada 2 (Lapin Track) I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Temporada 2 (Teddy) Anne Shirley (The Answerstudio) GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS (SANZIGEN) I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! (Quad) Classic★Stars (Platinum Vision)

6 de abril : One Piece (Egghead Island Arc) (Toei Animation) WITCH WATCH (Bibury Animation Studio) The Gorilla God’s Go-To Girl (Kachigarasu) My Hero Academia: Vigilantes (Bones Film) ZatsuTabi -That’s Journey- (Makaria) Summer Pockets (feel.) #COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT (Lay-duce)

8 de abril : The Shiunji Family Children (Doga Kobo)

10 de abril : A Ninja and an Assassin Under One Roof (SHAFT) Our Last Crusade or the Rise of a New World Temporada 2 (Studio Palette)

11 de abril : Teogonia (Asahi Production)

12 de abril : Food for the Soul (P.A. Works) mono (Soigne)



Series que continúan desde enero 2025

The Apothecary Diaries Temporada 2 – Viernes

Case Closed (Detective Conan) – Sábados

I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! – Sábados

You and Idol Precure – Sábados

Los horarios y el idioma de doblaje pueden cambiar según la región. Para más información será mejor visitar la página oficial de Crunchryroll y sus diferentes niveles de membresía, dado que hay series gratis y otras a las cuales se debe pagar sí o sí.

Vía: CR