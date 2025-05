Revelan los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en Mayo

Finalmente estamos pisando el mes de mayo, y eso significa que las plataformas de videojuegos de paga deben dar juegos nuevos a sus usuarios que se mantienen mes con mes pagando la respectiva cuota de acceso, por lo que empresas como PlayStation o Xbox deben responder de manera interesante. Y para dar el banderazo de salida tenemos a Microsoft, quien en los siguientes 30 días estarán ampliando el catálogo de Game Pass, y justamente en 10 días más llegará un estreno que no tendrá igual.

Microsoft ha confirmado títulos de peso que llegarán a lo largo del mes, destacando especialmente Doom: The Dark Ages, la esperada nueva entrega de la franquicia de id Software. Además, llegan propuestas para todos los gustos: desde acción intensa hasta simuladores y aventuras indie, disponibles en consola, PC y la nube.

Entre los títulos más llamativos se encuentran Dragon Ball Xenoverse 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, y Revenge of the Savage Planet, además de novedades como Dungeons of Hinterberg y Metal Slug Tactics. Todos estos juegos estarán disponibles sin costo adicional para los suscriptores de Game Pass en sus distintas modalidades: Ultimate, PC y Standard.

Aquí la lista completa:

– Dredge

7 de mayo:

– Dragon Ball Xenoverse 2

– Dungeons of Hinterberg

– Flintlock: The Siege of Dawn

– Metal Slug Tactics

8 de mayo:

– Revenge of the Savage Planet

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

13 de mayo:

– Warhammer: Vermintide 2

15 de mayo:

– Doom: The Dark Ages

16 de mayo:

– Kulebra and the Souls of Limbo

20 de mayo:

– Firefighting Simulator: The Squad

– Police Simulator: Patrol Officers

Como es habitual, algunos títulos solo estarán disponibles en determinadas plataformas, por lo que conviene revisar bien las opciones antes de jugar. Y sin duda, este mes Bethesda y id Software se llevan los titulares, al menos que nos sorprendan en los últimos meses del año con algo interesante.

Vía: VGC

Nota del autor: En estos meses Xbox no ha hecho las cosas para nada mal. Pues en abril también tuvimos Clair Obscur: Expedition 33, el cual se perfila para ser GOTY.