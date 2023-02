El 2023 comenzó con una serie de lanzamientos importantes, como Fire Emblem Engage, Forspoken y el remake de Dead Space. De esta forma, el NPD Group, organización que se encarga de compartir información sobre la venta de hardware y software en Estados Unidos, ha compartido sus resultados de enero, en donde vimos puntos positivos y negativos.

Para comenzar, el gasto en contenido, hardware y accesorios de videojuegos fue de $4.3 mil millones, una disminución del 5% en comparación con lo visto en enero de 2022. El gasto en hardware de videojuegos se mantuvo estable, mientras que el gasto en contenido disminuyó en un 5%.

Respecto a la venta de software, una vez más, Call of Duty: Modern Warfare II fue el juego más vendido de Estados Unidos. Por su parte, el remake de Dead Space fue el lanzamiento nuevo más exitoso, logrando tener el segundo lugar en este mercado. Fire Emblem: Engage, Forspoken y One Piece Odyssey lograron entrar en el top 10 de ventas. Notablemente, The Last of Us Part I pasó del puesto número 36 al 11, esto como una respuesta a la popularidad de la serie de HBO.

Hablando de hardware, el gasto en consolas se mantuvo estable en comparación con hace un año, en $393 millones. Gracias a una distribución fuerte, el PlayStation 5 logró posicionarse como la consola más vendida, tanto en unidades como en dólares, en Estados Unidos, con el Switch en un segundo puesto en ambos rubros.

PlayStation 5 was the U.S. market's best-selling hardware platform of January 2023 in both unit and dollar sales, with Switch ranking 2nd across both measures. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 13, 2023

Mientras que, por un lado, se registró un aumento en las ventas PlayStation 5 y Switch, también se habla de una caída en el resto de las plataformas, como Xbox. En temas relacionados, te decimos cómo le ha ido a Forspoken en ventas. De igual forma, Microsoft admite que Game Pass afecta la venta de juegos.

Nota del Editor:

Enero no fue un mal mes, pero claramente pudo ser mejor. Ahora, con febrero ya en marcha, parece que Hogwarts Legacy será el lanzamiento que logre posicionarse a la cabeza en esta ocasión. Solo nos queda esperar a que se comparta más información al respecto.

Vía: Mat Piscatella.