Revelan el título de la segunda película de Super Mario

Durante el Upfront 2025 de NBCUniversal, se confirmó que la esperada secuela llevará por título Super Mario World. El anuncio se dio como parte de la presentación de la futura programación cinematográfica y televisiva del estudio, destacando los próximos grandes estrenos de Universal Pictures e Illumination.

Super Mario World será la continuación directa del fenómeno animado de 2023, que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla y consolidó a Mario como una poderosa franquicia cinematográfica. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama, el título sugiere una expansión del universo de los videojuegos de Nintendo en la pantalla grande, con nuevos personajes y mundos icónicos. Y claro, hace referencia al juego de SNES de 1991.

La película formará parte del catálogo exclusivo de estrenos que llegarán primero a la plataforma Peacock después de su paso por cines, junto con otros títulos destacados como Wicked: For Good, Jurassic World, Five Nights at Freddy’s 2 y Shrek 5. Esta estrategia refuerza el compromiso con el contenido de alto impacto cultural y comercial.

El anuncio de la segunda película de Mario generó una gran expectativa entre los fanáticos, que ahora esperan con entusiasmo más información sobre el elenco, la fecha de estreno y las sorpresas que traerá esta nueva aventura animada en el Reino Champiñón. Se espera que Yoshi y Wario sean los invitados de lujo para esta entrega animada.

Se estrena el 3 de abril de 2026 en cines.

Vía: NBC

Nota del autor: Una forma nostálgica de atrapar a quienes son fanáticos del Super Nintendo. Ahí estaremos para ver la película a pesar de que seguro tendrá trama floja.