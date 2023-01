Revelan el primer diseño del super saiyajin fase 4

A día de hoy Dragon Ball ha retomado su fuerza gracias a la saga de Super, la cual sigue los acontecimientos después de haber derrotado a Majin Boo gracias a la ayuda de personajes de Mr. Satan. Y algo que no se puede olvidar es la existencia de GT, serie que se estipuló como el final definitivo de la marca, hasta que poco después se consideró no canon.

Uno de los personajes que más llamó la atención durante dicho programa fue la fase 4 del super saiyajin, la cual pone a Gokú en un estado en el que se puede ver una fusión con Ozaru. Y si bien el diseño es extraño, no es la versión que se planeó desde el principio, sino que anteriormente había otro que se sale de lo convencional en cuanto a los colores elegidos.

El personaje fue creación de Katsuyoshi Nakatsuru, animador de Toei Animation que estuvo asignado en el proyecto, y realmente no hay una anécdota de gran relevancia detrás de dicha creación. Aunque sí se tuvieron que hacer cambios respecto al que se uso en el anime, ya que esta versión presenta pelaje de color morado y no rojo vino como el final.

A esto se le suma que el delineado de los ojos tiene más sombra, lo que le da a Gokú un aspecto mucho más serio, algo que puede ser extraño, dado que en el propio anime se presenta como un guerrero que no se anda con juegos. Eso sí, no se despega mucho de lo vimos en pantalla, diseño que incluso es el favorito de algunos fans, a pesar de no ser canon.

Nota del editor: Sin duda es un diseño que no varía mucho, aún así siento que fue buea idea quitarle el pelo de color azul, pues este se usaría más tarde en la fase dios. Dragon Ball GT era bueno, aunque un poco cursi en comparación a la historia original.