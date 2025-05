¡Revelan el mapa de Grand Theft Auto 6!

Indudablemente, los mayores titulares de los últimos días se los llevó Rockstar Games, esto luego de confirmar que Grand Theft Auto 6 no podrá salir en este 2025 como se había prometido, y posteriormente con la revelación del espectacular segundo avance en video de su esperado título de mundo abierto. Por supuesto, un montón de gente lo ha analizado hasta el más mínimo detalle, haciendo descubrimientos bastante interesantes de los que vale mucho la pena hablar como por ejemplo, del mapa que recorremos en esta aventura.

Verás, en el segundo 0:33 de este nuevo y muy nutrido trailer de Grand Theft Auto 6, se alcanza a ver un panfleto en el fondo con lo que sin duda es el mapa de Leonida, nombre ficticio del estado de California dentro del universo de GTA. Como seguramente ya sabes, todo el juego se desarrollará alrededor de Vice City, parodia de Miami, solo que ahora, Rockstar Games nos dejará visitar muchas más regiones de esta zona de Estados Unidos. Checa la captura de la imagen a continuación.

Por supuesto, esto solo se trata de una pequeña pista y no de algo concreto como tal, sin embargo, podemos apostar a que será muy cercano a lo que tengamos en el juego final. De lo que alcanzamos a ver, se percibe que será de un tamaño enorme, casi tres o cuatro veces lo que vimos en GTA V. Igualmente se especula que estará dividido en dos regiones principales que serán totalmente explorables.

No nos queda más que seguir esperando por más información por parte de Rockstar, la cual, indudablemente ha llegado a cuenta gotas y considerando que Grand Theft Auto 6 no se lanza sino hasta el 26 de mayo de 2026, es decir, faltando más de un año, el silencio seguramente será una constante dentro de los siguientes meses. Lo más probable es que no sepamos nada sino hasta inicios del próximo año. Esperamos a que nos dejes en los comentarios qué opinas de todo esto.

Vía: Vandal