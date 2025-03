El universo de Batman Arkham es una de las mayores tragedias de la industria. Después de tres juegos a cargo de Rocksteady, Warner Bros. experimentó con varios proyectos usando este mundo y sus personajes. Uno de estos fue el decepcionante Suicide Squad: Kill the Justice League. Sin embargo, también estuvo en desarrollo una secuela de Arkham Knight, de la cual por fin tenemos información.

Recientemente, Rodrigue Pralier, un artista conceptual de videojuegos, compartió una serie de ilustraciones que nos muestran lo que bien pudo ser una continuación de Batman: Arkham Knight. Aunque por el momento no hay muchos detalles, este título iba a estar a cargo de Warner Bros. Games Montreal y, como lo muestran las imágenes, nos hubiera presentado a un Bruce Wayne viejo, con Damian Wayne, su hijo, a cargo del papel Batman, algo similar a lo que vimos en la serie de Batman: Beyond, aunque con otro protagonista.

De igual forma, esta entrega iba a contar con la participación de personajes como Huntress, Clayface y Killer Croc. Lamentablemente, el proyecto fue cancelado, y en su lugar Warner Bros. Games Montreal se encargó de darle forma a Gotham Knights. Recordemos que este título, aunque presenta múltiples puntos positivos, decepcionó a más de un fan, quienes no conectaron con el sistema de combate, y odiaron el apartado técnico del título.

Sin embargo, el proyecto original podría regresar de alguna u otra forma, y es que Rocksteady ha confirmado que tienen pensado regresar al universo de Batman Arkham en forma, aunque esto tardará un par de años en materializarse. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí. De igual forma, estos son los planes para el futuro de Rocksteady.

Nota del Autor:

La idea de un juego de Batman: Beyond es algo que me emociona bastante. Considerando el trabajo que ha hecho Warner Bros. Games Montreal en el pasado, probablemente el juego cancelado no hubiera sido del agrado de todos. Sin embargo, si Rocksteady toma las riendas de un proyecto similar, es muy probable que sea el éxito que todos deseamos.

Vía: Rodrigue Pralier