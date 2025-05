Revela el universo de The Fantastic Four: First Steps

La quinta fase del MCU ha terminó con Thunderbolts*, y ahora los fans están esperando al principio del fin de la Saga del Multiverso, algo que The Fantastic Four: First Steps dará inicio. Ahora, una nueva filtración ha revelado en qué universo se lleva a cabo esta aventura.

Recientemente, la insider conocida como MyTimeToShineH, reveló que The Fantastic Four: First Steps se llevará a cabo en el universo de la Tierra-828. Aunque ya estaba claro que la cinta nos iba a llevar a una realidad diferente a la Tierra-616, puesto que la nueva cinta del MCU se desarrolla en un mundo retrofuturista en la década de 1960, ahora sabemos específicamente de qué parte del multiverso provienen estos personajes.

Notablemente, esta filtración causó una gran confusión con los fans, y es que en Doctor Stranger and the Multiverse of Madness vemos una versión de Mr. Fantastic, interpretado por John Krasinski, el cual proviene de la Tierra-838, por lo que muchos fans confundieron estas dos versiones del mismo personaje, aunque está claro que estos dos no tienen mucha relación, más allá de compartir el nombre y las habilidades.

Lo interesante será ver cómo es que la primera familia de Marvel pasa de la Tierra-828 a la Tierra-616. Gracias a la escena post-créditos de Thunderbolts* sabemos que los Cuatro Fantásticos eventualmente llegan al universo principal del MCU, pero aún no tenemos una idea de cómo y por qué. Teorías han señalado que Galactus o Doctor Doom destruyen su universo de origen, y ahora tienen que buscar refugio en otro lugar, mientras que otros señalan que han llegado para advertir sobre la amenaza multiversal que está en camino.

Como siempre, solo nos queda esperar para ver qué sucederá en el MCU. Te recordamos que The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el 25 de julio. En temas relacionados, Ryan Reynolds ya trabaja en películas de Deadpool y X-Men. De igual forma, Disney ha eliminado tres películas de Marvel.

Vía: Hipertextual