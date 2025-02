Retrasan la fecha de salida del esperado Sonic Rumble

Para quien no lo recuerde, el año pasado se reveló la existencia del videojuego Sonic Rumble, título que apunta hacia los lanzamientos como servicio, con un parecido bastante notorio con Fall Guys, el cual en verano de 2020 rompió esquemas debido a la pandemia. Y si bien SEGA prometió que lo íbamos a tener en algún punto del invierno del año pasado, parece que la espera seguirá siendo larga para los fanáticos del erizo.

La compañía ha confirmado que su nuevo juego multijugador gratuito inspirado retrasará su lanzamiento global de invierno a primavera de 2025. El título, que estará disponible en iOS, Android y PC, ofrecerá una experiencia de fiesta con mecánicas competitivas dentro del universo del erizo.

La versión 1.2.0 del juego incluirá nuevas funciones como Quick Rumble, Rival Rank con recompensas y Crews para partidas en equipo. Además, ciertos personajes recibirán habilidades especiales, como Amy, que podrá utilizar su martillo Piko Piko en la competición. La empresa ha asegurado que el juego no contará con mecánicas gacha ni elementos pay-to-win.

Race through new game modes, crew up in teams, become rivals …or Piko Piko Hammer your way to the top.

More ways to play. More ways to win. Dropping a bit later, but fully loaded.

Sonic Rumble coming this Spring. pic.twitter.com/bnxvSoWKbx

— Sonic Rumble (@Sonic_Rumble) February 26, 2025