Resumen: Xbox Games Showcase 2025

En el evento se anunció el DLC The Order of Giants para Indiana Jones and The Great Circle, desarrollado por MachineGames. Este contenido expandirá la historia original con una nueva trama que ocurre después del final del juego, y estará disponible el 4 de septiembre para Xbox Series X/S, PS5 y PC, prometiendo mantener la emoción y exploración que caracterizan a la saga.