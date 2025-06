Resumen: Summer Game Fest 2025

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva edición de Summer Game Fest, celebración en la cual se mostraron varios videojuegos de todo tipo y muchas compañías de la industria, desde tráilers predecibles hasta sorpresas que realmente nadie se veía venir y causaron furor en los entusiastas. En esta nota te traemos los anuncios que más valieron la pena, ya sea grandes AAA o algunos indies que resaltaron de muchos otros.

Abren con nuevo clip de Death Stranding 2

Se mostró un nuevo avance de Death Stranding 2: On The Beach, el próximo gran éxito de Hideo Kojima, a la vez se confirma que habrá más gameplay muy pronto. Llegará el 26 de junio para PS5.

Sonic Racing CrossWorlds tendrá personajes invitados

SEGA nos presentó un nuevo avance de Sonic Racing CrossWorlds, confirmando que el juego se lanza el 25 de septiembre para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Además, presentaron algunos personajes invitados, incluyendo a Steve de Minecraft que ya se había filtrado.

Bandai Namco presenta el primer avance de Code Vein II

Se lanzó el tráiler revelación de Code Vein II, juego de una franquicia bastante querida de Bandai Namco. Llegará en algún punto del 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Tráiler cinemático de Game of Thrones: War for Westeros World

Se dio un vistazo cinemático de Game of Thrones: War for Westeros World, videojuego estilo RTS que está basado en el universo de dichos libros. Llegará para PC en el 2026.

Gran actor será parte de Mouse: PI For Hire

Se presentó un nuevo avance de Mouse: PI For Hire, juego estilo noire donde el protagonista es una versión gangster de Mickey Mouse. Llegará para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC, el actor Troy Baker será la voz protagonista.

Revelación de Atomic Heart 2

Para sorpresa de muchos, el equipo de Mundfish presentó Atomic Heart 2, secuela del título lanzado en el 2023. Llegará para consolas y PC. Aún no tiene fecha de salida.

Capcom comparte más gameplay de Onimusha: Way of The Sword

Capcom no podía faltar en el evento, y mostró un nuevo avance de Onimusha: Way of The Sword, título que será lanzado en algún punto de 2026 para Xbox Series X/S , PS5 y PC.

Felt that Boxing presenta divertido avance

Una de las revelaciones interesantes del show fue Felt that Boxing, juego inspirado en Punch Out donde los protagonistas son títeres. Por ahora solo está confirmado para llegar a Steam en 2025.

Llega un tráiler de historia de Mafia: The Old Country

Presentaron otro tráiler de Mafia: The Old Country, juego que llegará el próximo 8 de agosto para PS5, Xbox Series X/S, y PC.

El shadowdrop de la noche fue el DLC de Lies of P

De manera sorpresiva se confirmó que el DLC de Lies of P, que solamente se había confirmado para verano, ya estaba disponible para descarga. Se puede jugar en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Yatch Club Games finalmente da la fecha de Mina The Hollower

Algo que gustó mucho a los fanáticos de los indies fue la revelación de la fecha de salida de Mina The Hollower, título que llegará a PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC el 31 de octubre.

Deadpool tendrá su propio videojuego en VR

Llamó bastante la atención el anuncio de Marvel’s Deadpool VR, juego en el que los usuarios usarán al personaje en perspectiva de primera persona. Llegará para Meta Quest 3 a finales del 2025.

Scott Pilgrim EX provocó emoción entre propios y extraños

Algo que nadie se veía venir fue el anuncio de Scott Pilgrim EX, juego beat em up a cargo de Tribute Games. Será lanzado para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC en el 2026.

Más avances de Mindseye

IO Interactive lanza nuevo avance de Mindseye, a la par de que están creando el próximo 007. Llegará el 10 de junio para PS5, Xbox Series X/S y PC.

El terror no faltó y muestran gameplay de ILL

Team Clout lanzó un nuevo avance de su juego llamado ILL, el cual tiene muchas similitudes con Resident Evil 7. Se lanza para PS5, Xbox Series X/S y PC. Aún no hay fecha de salida.

Los amantes de la gestión amaron Jurassic World Evolution 3

Dentro del evento también confirmaron Jurassic World Evolution 3, continuación de los lanzamientos de gestión de parques de diversiones. Se lanza el 21 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nicktoons & The Dice of Destiny, es un moba algo extraño

Fue un poco extraño cuando se mostró Nicktoons & The Dice of Destiny, el cual tendrá como protagonistas a los personajes más famosos del canal infantil. Llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Aún no tiene fecha.

Stranger Than Heaven es el juego nuevo de Ryu Ga Gotoku Studio

En el evento se confirmó el nombre de Stranger Than Heaven, el próximo juego de Ryu Ga Gotoku Studio y que se desligará un poco de Yakuza. No hay mucha información, solo que llegará más adelante.

Resident Evil Requiem trata de salvar un evento flojo

Para cerrar con todo se lanzó lo que todos estaban esperando, Resident Evil Requiem, novena parte principal de este universo de experimentos biológicos. Se lanza el 27 de febrero del 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Con esto concluye el evento, pero aún hay anuncios por surgir a lo largo del fin de semana. Por lo que te recomendamos seguir al pendiente de nuestras redes.