Resumen: State of Play [12/02/2025]

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva edición de State of Play, evento digital en el que PlayStation presentó muchos videojuegos que llegarán a sus plataformas, ya sean exclusivos de la propia Sony o juegos de terceros que prometen bastante hacia el público. Se tuvieron sorpresas y también decepciones, y aquí te traemos los anuncios que más valen la pena rescatar de dicha transmisión.

Shinobi: Art of Revenge revela la fecha de lanzamiento

SEGA inició con pie derecho el evento dando un primer vistazo oficial a Shinobi: Art of Revenge, videojuego que es parte de un renacimiento de franquicias. Llegará a PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch y PC el 29 de agosto.

Primer tráiler con gameplay de Sonic Racing: Crossworlds

Al fin se dio un primer avance en forma de Sonic Racing: CrossWorlds, se puede apreciar que combina mecánicas de otros videojuegos pasados de carreras del erizo. Llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC en algún momento del 2025.

Digimon Story Time Stranger es revelado por Bandai Namco

Una de las sorpresas que no se veían venir fue el anuncio de Digimon Story Time Stranger, nueva entrega de la franquicia desde Survive en 2022. Llegará en un punto de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Borderlands 4 confirma su fecha de lanzamiento

Gearbox también estuvo presente en el State of Play con un tráiler que confirmó a Borderlands 4 como un título que llegará el 23 de septiembre de 2025. Lo hará en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Presentan Directive 8020 de Supermassive Games

Se presenta Directive 8020, nuevo tráiler por parte de Supermassive Games, esto con una ambientación de terror que es muy parecida a la de la saga de Alien. Llegará el 2 de octubre de PS5, Xbox Series X/S y PC.

Lies of P Overture es el DLC que tendrá el querido juego de 2023

Se presentó Lies of P: Overture, el tan esperado DLC para el querido soulslike que sorprendió en su año. Llegará en algún punto del verano de 2025 para PS4, PS5, Xbox y PC.

Pasó lo inevitable, anuncian el remastered de Days Gone

Otro de los grandes rumores que se hizo real fue Days Gone Remastered, el cual agregará algunos modos de juego adicionales como horda y permadeath. Será lanzado el próximo 25 de abril de 2025 para PS5.

El shadowdrop de la noche fue para WARRIORS: Abyss

Koei Tecmo no fue olvidado durante el State of Play, y se confirmó la llegada de WARRIORS: Abyss, un título estilo musou como el que sabe hacer esta compañía pero ahora con toques de roguelike. Lo mejor, es que ya está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Llega el tráiler de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER que ya se había filtrado

Konami tuvo su espacio con el lanzamiento del tráiler de fecha de salida de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, el cuál se lanzará el próximo 28 de agosto de 2025. Esto para PS5, Xbox Series X/S y PC, incluirá el mini juego de Ape Escape solo para la consola de Sony y Steam.

Al fin es revelado el nuevo juego de Housemarque, Saros

Mediante el evento salió el sello de PlayStation Studios y ese fue Saros, nuevo videojuego por parte de los creadores de Returnal, Housemarque. Será exclusivo de PS5 y llegará en algún punto de 2026.

Presentan varios clásicos de Fromsoftware para PS Plus

Presentaron varios juegos para PS Plus que llegarán el 18 de febrero. Son los siguientes:

– Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

– TopSpin 2K25 | PS4, PS5

– Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

– SaGa Frontier Remastered | PS4

– Somerville | PS4, PS5

– Tin Hearts | PS4, PS5

– Mordhau | PS4, PS5

– Patapon 3 | PS4, PS5

– Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

También hay clásicos de Formsoftware:

Armored Core, Armored Core Project Phantasma, y Armored Core Master of Arena.

Actualizaciones de la franquicia de Onimusha

Capcom presentó dos nuevos avances de Onimusha: Way of the Sword y Onimusha 2: Samurai’s Destiny. El primero se lanzará en 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC. El segundo 23 de mayo de 2025 en PS4, Xbox One y PC.

Al fin llega el primer avance de MindsEye

Dentro del evento se tuvo el primer avance de MindsEye, el cual viene de la inventiva de Leslie Benzies, quien en su momento creó grandes juegos como GTA V y Red Dead Redemption. Se lanzará más adelante para PS5, Xbox Series X/S y PC.

La fecha de lanzamiento de Hell is Us es confirmada

Después de muchos avances, al fin se confirma la fecha de salida de Hell is Us, juego traido por Nacon y Rogue Factor, en el cual habrá mucha acción de por medio. Se lanzará el 4 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Konami da vistazo a Darwin’s Paradox

Otro de los juegos que llamó la atención fue Darwin’s Paradox, título estilo plataformero en el que vemos a un pulpo moverse por los mares. Está siendo desarrollado por ZDT Studio y llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC más adelante.

Tráiler de historia de Split fiction

EA nos recuerda que Split Fiction llegará el 6 de marzo de 2025 a PS5, Xbox Series X/S y PC. Esto con un avance en el que se puede ver más de la historia de las chicas protagonistas.

La fecha de salida de The Midnight Walk se confirma en tráiler

Mediante un nuevo video al fin se confirma que The Midnight Walk llegará el 8 de Mayo de este mismo año. Llegará a PS5/PS VR2 y Steam/SteamVR. Su arte es lo más único que se verá en años.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii anuncia demo y colaboración

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii de SEGA revela que está lanzado una demo para descargar en las consolas pertinentes y también la PC. Además se revela una colaboración con Dave The Diver para el mes de abril. El juego llega el 20 de febrero para PS4, PS5, Xbox, y PC.

Con esto terminan los anuncios del evento. En Atomix trataremos de cubrir la mayoría de juegos cuando sean lanzados.