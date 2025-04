Resumen: Nintendo Direct Mario Kart World

El día de hoy muy temprano se llevó a cabo un Nintendo Direct nuevo, aunque este fue dedicado al juego de lanzamiento de Switch 2, Mario Kart World, título que ofrecerá muchas pistas nuevas por cursar, corredores por conocer y un rendimiento que no se había visto antes. En esta nota daremos un resumen de los datos más relevantes de la emisión, esto para quienes no hayan tenido tiempo de echarle un ojo en vivo.

Lo primero que se mencionó dentro del directo fueron las pistas, incluyendo algunas totalmente nuevas como Mario Bros. Circuit, Crown City, Salty Salty Speedway, Starview Peak y Boo Cinema. También hay otras que regresan de entregas pasadas, entre ellas Toad Factory de Mario Kart Wii, Peach Beach y Wario Shipward.

Which one are you racing through first? pic.twitter.com/RbE1N6H5BO

🏁 Mario Bros. Circuit 🏁 Crown City 🏁 Salty Salty Speedway 🏁 Starview Peak 🏁 Boo Cinema 🏁 And more!

Introducing some of the courses in #MarioKartWorld !

Se mostraron algunos de los personajes que estarán disponibles en el juego, entre ellos los clásicos como Mario, Luigi, Peach, Bowser y Donkey Kong, se suman figuras inesperadas como Spike y Goomba También debutan los Picocuac de Super Mario Sunshine, los Monty Mole y una vaca proveniente de Moo Moo Meadows, que ha capturado la atención de los fanáticos.

Se dice que será tan grande el roster que puede llegar a los 150 personajes, incluyendo variantes de los trajes que brinda la famosa dash food.

And many more! pic.twitter.com/QtGmkVjvsG

And new characters like:

Race as familiar characters in #MarioKartWorld ! Between drivers and their various outfit options, there are many combos to unlock and choose from!

Presentaron items incluyendo el Coin Shell, que deja un rastro de monedas al lanzarse; la Ice Flower, que congela a los rivales; y el Hammer, que permanece en la pista bloqueando a los oponentes. También regresan clásicos como el Mega Mushroom de Mario Kart Wii, que permite aplastar a otros corredores; el Feather, que ofrece saltos altos para alcanzar zonas inaccesibles; y se suma Kamek como ítem, capaz de transformar a los competidores con efectos aún por descubrir, en la línea de ítems icónicos como Bullet Bill o Lightning.

Se introducen nuevas técnicas que elevan la estrategia y habilidad en las carreras, como el salto cargado, que brinda un impulso extra al mantener presionado el botón; el grinding sobre tubos o cables para ganar velocidad y alcanzar rutas alternas; y la posibilidad de conducir brevemente sobre muros tras rebotar en ellos. Además, se incorpora el rebobinado, una función que permite retroceder unos segundos para corregir errores, aunque con la desventaja de perder posiciones.

New techniques are making their debut in #MarioKartWorld!

With Charge Jump you can leap over obstacles, grind along power lines, and dodge attacks from rivals!

Charge Jump toward a wall to Wall Ride for a short period of time! pic.twitter.com/xuFqRsFDny

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 17, 2025