Responden una de las dudas más grandes de la serie de The Last of Us

Estamos a pocos días de que se lance el último episodio de la segunda temporada de The Last of Us, serie que a pesar de ser una buena adaptación no se salvó de polémicas por algunos cambios que el equipo de HBO realizó a la par de los los propios Naughty Dog. Y hablando justo del guión, algunos fanáticos que habría pasado si ciertos acontecimientos no se hubieran dado, pregunta que extrañamente se ha resuelto a manera de una explicación de universo alterno.

Los fans han debatido intensamente si la decisión de Joel de salvar a Ellie fue la correcta, especialmente ante la posibilidad de que su sacrificio pudiera haber dado origen a una cura para la infección. Sin embargo, Neil Druckmann, creador del juego y productor de la serie, ha disipado las dudas: según él, la cura sí era viable dentro del universo narrativo que construyó.

En declaraciones recientes, explicó que desde un inicio la intención del guión fue que las Luciérnagas tuvieran la capacidad real de desarrollar la cura. Aunque reconoció que la ciencia puede parecer poco clara o incluso cuestionable, enfatizó que el propósito siempre fue mostrar que la cura era una posibilidad tangible. Esta confirmación agrega un matiz más complejo a la ya polémica decisión de Joel, al convertirla en un dilema ético mucho más profundo.

La declaración de Druckmann no es menor: tanto en el videojuego original de 2013 como en el final de la primera temporada de la serie, él tuvo control creativo total. De hecho, dirigió el episodio clave “Look for the Light” y escribió el guión que cerró la temporada, consolidando su visión como la versión oficial del universo de The Last of Us.

Raramente la serie había sembrado la idea contraria desde el primer episodio, sugiriendo que una cura era prácticamente imposible. Esto alimentó el debate entre los seguidores, quienes ahora tendrán que reinterpretar los acontecimientos bajo esta nueva luz. Lo que parecía una decisión emocional por parte de Joel se revela ahora como una elección con consecuencias aún más trascendentales, y que probablemente marcará el rumbo narrativo en futuras entregas de la franquicia.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Era obvio que sí habría una cura, por eso se hace énfasis en que Ellie iba a dar su vida, sino hubiera sido un intento en vano con su muerte.