Responden a las quejas que tuvo la beta de Gears of War: Reloaded

Hace algunos días se llevó a cabo la beta de Gears of War: Reloaded, relanzamiento del primer juego de la franquicia con algunos detalles extra como la resolución y el rendimiento, a eso se suma el evento histórico de que se lanza para otras plataformas como PlayStation 5. Y dentro de esta prueba gratuita no hubo comentarios positivos, sino todo lo contrario, ya que no gustó por diversos temas a los jugadores, y ante el problema, los desarrolladores han contestado.

The Coalition dio su propio comunicado anunciando más contenido y una mayor duración para la próxima prueba multijugador. La beta se extenderá del viernes 20 de junio al domingo 22, e incluirá nuevos mapas y modos.

En redes sociales, el estudio resumió su decisión con un claro mensaje: “Te escuchamos. Más mapas. Más modos. Más tiempo”. Entre los escenarios disponibles estarán Gridlock, Raven Down (Courtyard y War Machine) y Canals, donde se podrá jugar tanto King of the Hill como Team Deathmatch. Además, se añade el modo Gold Rush en partidas sociales.

Aunque esto no resuelve del todo los problemas de estabilidad que algunos usuarios reportaron, desde el estudio recuerdan que precisamente para eso sirven las betas: detectar errores antes del lanzamiento definitivo.

En general, Gears of War: Reloaded, remaster del clásico de 2006, llegará el 26 de agosto. Incluirá mejoras visuales, audio renovado, crossplay y todo el contenido de Ultimate Edition. Además, quienes compraron esa edición digital antes del anuncio recibirán una copia gratuita de esta nueva versión.

Vía: IGN

Nota del autor: Menos mal que se dieran cuenta de esto y trataran de cambiarlo. Esperemos que la nueva temporada de beta valga la pena.