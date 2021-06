Resident Evil Village fue el juego más descargado del PS5 en mayo de 2021

Mayo fue un mes bastante interesante para la industria de los videojuegos. Lanzamientos como Resident Evil Village lograron cautivar al público en las últimas semanas. De esta forma, PlayStation ha compartido la lista de los juegos digitales más vendidos durante el último mes en PS5 y PS4, en donde el más reciente trabajo de Capcom se posicionó en los primeros puestos.

De acuerdo con una lista publicada en PlayStation Blog, Resident Evil Village fue el juego más vendido del PS5 en Estados Unidos/Canadá y Europa durante mayo de 2021. Por su parte, este juego llegó a la cima del PS4 en Europa, mientras que en América fue Rust el título que se posicionó en el primer puesto de la consola de previa generación.

Aunque las listas varían por región y consola, títulos como Returnal, FIFA 21, It Takes Two, Mass Effect Legendary Edition, y MLB The Show 21 se encuentran en el top 10, aunque en diferentes posiciones.

PS5

PS4

Vía: PlayStation blog