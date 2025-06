Resident Evil 9 sería anunciado en Summer Game Fest

Resident Evil Village llegó a nuestras manos en el 2021, y desde entonces hemos escuchado un sin fin de rumores sobre la siguiente entrega principal en la serie. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Capcom, todo apunta a que Resident Evil IX sería revelado esta misma semana, durante uno de los eventos más importantes del año.

Pese a que no lo puede asegurar al 100%, Dusk Golem, uno de los insider más confiables en lo que se refiere a información sobre la serie de Capcom, ha señalado que es casi seguro que Resident Evil IX será revelado durante la presentación principal del Summer Game Fest, la cual se llevará a cabo el 6 de junio, es decir, el viernes de esta semana. Esto fue lo que comentó:

(2/3) & the sorta' activity behind the scenes that usually are signs we're about to get a Resident Evil game announced. Add to that Capcom's RE social media accounts seem to be getting more active suddenly, Andi from Screenfire Germany's claim (I put stake in his word here),

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 2, 2025