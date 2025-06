La oferta de PlayStation Plus sigue creciendo. Durante el State of Play del día de hoy, la compañía reveló los juegos clásicos que llegarán a la suscripción de PS Plus Premium en las próximas semanas, y los fans de Capcom se alegrarán de poder disfrutar dos clásicos del PlayStation.

Por medio del State of Play, se ha confirmado que los usuarios de PlayStation Plus Premium recibirán:

Deus Ex – 17 de junio

Twisted Metal 3 – 15 de julio

Twisted Metal 4 – 15 de julio

Resident Evil 2 – verano del 2025

Resident Evil 3 – verano del 2025

Myst – junio del 2025

Riven – junio del 2025

PS+ Classics:

-Deus Ex Jun 17

-Twisted Metal 3/4 July 15

-RE3/RE3 Summer 2025

-Myst Riven later this month pic.twitter.com/8CXVhfKHu2 — Wario64 (@Wario64) June 4, 2025

Recuerda, todos estos juegos llegarán a PlayStation Plus Premium, la suscripción más cara del servicio.

Vía: State of Play.